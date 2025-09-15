Asesinaron a un militante del Movimiento Evita en un tiroteo en José León Suárez

El militante del Movimiento Evita fue asesinado de un disparo en la cara en el Barrio Independencia de José León Suárez. La Justicia investiga un posible ajuste narco en la zona, marcada por tiroteos frecuentes y el poder de “La Gorda Laura”.

El militante del Movimiento Evita, Sebastián Carrillo, fue asesinado este domingo de un tiro en la cara en el Barrio Independencia de José León Suárez, partido de San Martín, a metros de la Villa Curita.

Según fuentes cercanas a la víctima, Carrillo se refugiaba en la casa de su novia cuando recibió el disparo. La bala ingresó por el lagrimal izquierdo. El autor del tiro sigue prófugo.

Las primeras hipótesis apuntan a un tiroteo entre bandas por el control del negocio narco en la zona. Sin embargo, testigos aseguran que Carrillo no estaba en medio del fuego cruzado. El joven fue trasladado primero a una sala local y luego al Hospital Evita, donde confirmaron su muerte.

El hecho es investigado por la UFI N°5 de San Martín, con tareas a cargo de la DDI local. Hasta el momento no se encontraron cámaras de seguridad ni testigos dispuestos a declarar, lo que refleja el clima de temor en el barrio.

El crimen generó una fuerte reacción en el Movimiento Evita. El ex diputado Leonardo Grosso, referente de la organización, cuestionó la ausencia policial: “La novia de Sebastián llamó al 911. La Policía, que tiene una comisaría a ocho cuadras, nunca llegó. Esto no es un hecho aislado. Estamos hartos de que sea algo habitual. Es necesario armar una mesa judicial y política para abordar el problema”.

El trasfondo del caso se vincula con las disputas por el control narco en el conurbano bonaerense. Durante años, nombres como Luis “Mameluco” Villalba y su rival “Alicho” Alegre dominaron el territorio.

Hoy, la figura señalada por la Justicia es Laura Manuela Gómez, alias “La Gorda Laura”, considerada una de las nuevas referentes del narcotráfico en San Martín.

En agosto, la jueza federal Alicia Vence ordenó 20 allanamientos contra su organización, con epicentro en la Villa Curita, a pocas cuadras del lugar donde fue asesinado Carrillo. Gómez, de 44 años, fue detenida junto a su hija, Thalia Jacqueline, tras un año de investigación. En su domicilio hallaron 13 teléfonos y 40 gramos de cocaína.

A pesar de que su nombre aparece en el trasfondo de la violencia en la zona, los investigadores todavía no encontraron pruebas que vinculen directamente a la banda de “La Gorda Laura” con el asesinato de Carrillo.