Tigre reconoció la labor de los Bomberos Voluntarios en un acto en el HCD

En el recinto legislativo local, el Municipio de Tigre realizó un acto para destacar la vocación de servicio de los cuarteles de Tigre centro, Benavídez, Don Torcuato y General Pacheco. Autoridades comunales y concejales participaron del homenaje.

El Municipio de Tigre llevó adelante un acto en el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) para reconocer la vocación de servicio de los Bomberos Voluntarios que cumplen funciones en los cuarteles de Tigre centro, Benavídez, Don Torcuato y General Pacheco.

La ceremonia se realizó en horas de la noche y contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo y Legislativo local, quienes compartieron una recepción junto a los bomberos.

Durante el acto, el intendente Julio Zamora señaló: “En el marco de una crisis económica que es para todas las instituciones, nosotros decimos brindar un respaldo a todos los bomberos voluntarios de nuestras comunidades, tendiente a seguir sosteniendo su actividad y a que continúen brindando protección a la vida de los vecinos. Están pasando por una mala situación y la comunidad debe sostener este gran trabajo que hacen silenciosamente”.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, también valoró la iniciativa y expresó: “Para el Municipio de Tigre es importante estar haciendo este agasajo porque de alguna manera pone en valor la tarea dedicada que llevan adelante. Nuestro intendente busca de distintas maneras fortalecer estas instituciones que brindan un gran servicio a la ciudadanía. Estar cerca de quienes arriesgan su vida para salvar a otros es algo que siempre vamos a hacer”.

Por su parte, el Principal José María Pérez, jefe del cuartel de Don Torcuato, agradeció el respaldo del gobierno local: “Hay mucha necesidad que se está teniendo y que nos apoyen es algo muy gratificante. Sinceramente no se ve en otros municipios la colaboración y la cercanía y por eso hay que valorarlo”.

El evento contó con la presencia de la concejala Cecilia Ferreira, el presidente del HCD Miguel Escalante, y otras autoridades comunales.