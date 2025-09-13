Robo en Don Torcuato: Tres detenidos tras un operativo del COT y la Policía Bonaerense

Tres delincuentes fueron detenidos en Don Torcuato tras ingresar a robar en una vivienda. La denuncia de un vecino mediante Alerta Tigre Global permitió un rápido accionar del COT en conjunto con la Policía Bonaerense.

En Don Torcuato, tres delincuentes fueron detenidos luego de ingresar a robar en una vivienda. El hecho fue advertido por un vecino a través del sistema Alerta Tigre Global, lo que permitió un rápido despliegue del Centro de Operaciones Tigre (COT) en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El episodio ocurrió durante la noche, cuando los sospechosos ingresaron a una finca de la localidad. El aviso inmediato activó las cámaras municipales y permitió que los móviles del COT se sumaran a la persecución junto a efectivos bonaerenses.

A las pocas cuadras, los agentes lograron interceptar a los individuos. En la requisa les encontraron miles de pesos en efectivo y diversos elementos que habían sido sustraídos del domicilio.

Los tres sujetos fueron trasladados a la dependencia policial más cercana y quedaron a disposición de la Justicia.