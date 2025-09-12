edición 7865 - visitas hoy 35216

Tigre

Primer video de Sebastián Rovira como concejal electo en Tigre: diálogo con un niño y un mensaje inspirador

En su primer video tras las elecciones, Sebastián Rovira eligió dialogar con Bruno, un niño de 9 años, a quien le explicó el rol de un concejal y dejó un mensaje motivador sobre la importancia de luchar por lo que uno cree.

El concejal electo de Tigre, Sebastián Rovira, difundió su primer video tras las elecciones y sorprendió con el formato elegido: una charla con Bruno, un niño de 9 años que quería conocerlo.


En el encuentro, Rovira le explicó de manera sencilla cuál será su tarea: “Vamos a tener que estarle atrás al intendente, paso a paso, trabajando para que cada día Tigre esté mejor”.


Durante el diálogo, también dejó un mensaje motivador: “En la vida, si uno pelea por lo que ama, no hay manera de errarle”.


Bruno respondió con una reflexión que conmovió: “Si uno pelea, tiene revancha. En la vida uno tiene revancha”.


El video mostró un costado cercano y didáctico de Rovira, quien eligió como primera aparición pública tras los comicios una conversación con un niño.


En el plano político, el mensaje conecta con la experiencia del massismo en Tigre, que en 2023 no logró imponerse en las urnas pero este año consiguió vencer tanto a La Libertad Avanza como a Julio Zamora.


Con este gesto, Rovira dio inicio a su camino en el Concejo Deliberante mostrando una mirada puesta en el futuro y en los valores que inspiran a las nuevas generaciones.





 


 

 



 

 


