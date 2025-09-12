San Isidro: la Oficina de Empleo facilitó el ingreso laboral de 40 jóvenes en Mostaza

Con el acompañamiento del Municipio, 40 jóvenes sanisidrenses ingresaron a trabajar en el nuevo local de Mostaza inaugurado en Avenida Centenario y Alsina.

La cadena de hamburguesas Mostaza inauguró su cuarta sucursal en San Isidro, ubicada en la esquina de Avenida Centenario y Alsina, pleno centro comercial. En el nuevo local comenzaron a trabajar 40 jóvenes sanisidrenses, quienes accedieron a los puestos a través de la Oficina de Empleo municipal.

El subsecretario de Trabajo y Producción, Javier Jaureguiberry, destacó la articulación entre el sector público y privado: “Sabemos de la importancia de la sinergia que debe existir entre el sector público y privado, y el caso de Mostaza, marca argentina que está a la altura de sus competidoras internacionales, es ejemplificador. Una tarea conjunta que le permitió a muchos jóvenes de San Isidro acceder a un trabajo concreto”.

La Oficina de Empleo difundió la búsqueda laboral en su portal y en redes sociales, dirigida a jóvenes de entre 16 y 22 años que están estudiando. Luego recepcionó las postulaciones y envió a la cadena gastronómica perfiles acordes con la demanda.

Finalmente, Mostaza llevó adelante tres ciclos de entrevistas con los postulantes preseleccionados. Estas se realizaron tanto en la Oficina de Empleo municipal como en la Casa de la Cultura de Beccar.

De esta manera, se concretó la inserción laboral de 40 jóvenes, en el marco de una iniciativa conjunta que refuerza el vínculo entre el Municipio y las empresas privadas.