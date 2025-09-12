edición 7865 - visitas hoy 22595

Vacunación contra el dengue: desde este lunes podrán acceder quienes no tuvieron la enfermedad

La Provincia de Buenos Aires amplía la campaña de vacunación contra el dengue: desde el 15 de septiembre podrán inmunizarse todas las personas de 15 a 59 años, hayan tenido o no la enfermedad.

Desde este lunes 15 de septiembre, la Provincia de Buenos Aires pondrá en marcha la segunda etapa de su campaña de vacunación contra el dengue. La dosis estará disponible para todas las personas de entre 15 y 59 años que residan en cualquier municipio bonaerense, sin importar si tuvieron o no la enfermedad.


Para acceder, será necesario registrarse en Mi Salud Digital, donde se asignará día y horario para concurrir al vacunatorio correspondiente.


En esta nueva fase se enviarán 22.100 turnos a quienes ya se habían inscripto pero quedaron fuera de la primera etapa, que estaba dirigida únicamente a jóvenes y adultos que habían transitado la enfermedad.


Ahora, podrán solicitar turno todos los bonaerenses de ese rango etario que deseen inmunizarse. El Plan Provincial de prevención y acción frente al dengue se sustenta en la inversión del Gobierno bonaerense para la compra de 500 mil dosis, que se reciben progresivamente a medida que se fabrican.


Una vez confirmada la cita por correo electrónico, las y los ciudadanos podrán acercarse a cualquiera de los vacunatorios habilitados en los 135 municipios, cuya ubicación está disponible en la web oficial www.gba.gob.ar/vacunacion La aplicación será gratuita y no se requerirá orden médica.

