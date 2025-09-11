Planes imperdibles para disfrutar este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires ofrece un abanico de actividades para todos los gustos: desde ferias gastronómicas y moda hasta recitales, deportes urbanos, ópera en el Colón y celebraciones culturales.

Este fin de semana, Buenos Aires ofrece un abanico de actividades culturales, gastronómicas y recreativas para todos los gustos. Entre las propuestas se destacan ferias de café y gastronomía, deportes urbanos, ópera, tango, celebraciones culturales y espectáculos gratuitos.

Cafecito BA en Parque Chacabuco

El encuentro cafetero regresa este sábado y domingo de 10.30 a 19 en Av. Asamblea y Emilio Mitre. Reunirá a 15 cafeterías de la Ciudad con café de especialidad, dulces y salados a precios accesibles. También habrá música en vivo, biblioteca a cielo abierto y juegos para chicos y grandes.

Liga de Deportes Urbanos en Plaza Haití

El domingo, de 10 a 18, el Skatepark de Plaza Haití (Av. Dorrego 3636) será sede de una nueva fecha con 300 deportistas en básquet, parkour, skate, breaking y tricking.

BA Está de Moda

Hasta este viernes se desarrolla el encuentro que reúne a emprendedores, diseñadores, estudiantes y público general con desfiles, talleres, muestras y recorridos guiados. Más información en @bacreativa en Instagram.

Ópera en el Teatro Colón

La temporada lírica presenta I Puritani de Vincenzo Bellini en versión concierto, con la Orquesta y el Coro Estable del Teatro. La primera función será este sábado a las 20 y continuará el martes 16, jueves 18 y domingo 21. Entradas en www.teatrocolon.org.ar o en boletería (Tucumán 1171).

El cosmos para chicos en el Planetario

El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Libertador) propone Top 5: lo mejor del universo, un espectáculo para chicos de 6 a 10 años y sus familias. Funciones sábados y domingos a las 14 y 16.30. Entradas en entradasba.buenosaires.gob.ar.

Celebración de Rosh Hashaná Urbano

La comunidad judía recibirá el año 5786 en la Plaza Seeber (Av. del Libertador y Sarmiento) este domingo, de 12 a 18.30. Habrá shows en vivo, charlas, talleres, actividades infantiles y gastronomía típica.

Música criolla en Parque Centenario

Este domingo a las 16, en el Anfiteatro del Parque Centenario, se presentará Willy González junto a Manu Sija y Mario Gusso en un concierto de música criolla con improvisación.

Feria de los 9 Dragones

El domingo, de 12 a 20, en el Centro Cultural del Sur (Av. Caseros 1750), se celebrará el evento de artes marciales más importante del año, con exhibiciones, seminarios, danza, música y gastronomía asiática.

Juegos coloniales en el Museo Saavedra

El sábado a las 15, el Museo Histórico Cornelio Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) invita a los chicos a experimentar juegos populares del período colonial. Incluido en la entrada al museo.

Jornada de adopción de mascotas

El domingo, de 13 a 18, en la Plaza Echeverría (Av. Triunvirato y Pedro Rivera), se realizará una jornada de adopción con perros y gatos de refugios, desfiles, sorteos y vacunación antirrábica gratuita.

Música clásica en la Usina del Arte

El pianista Emilio Peroni dará un recital gratuito este domingo a las 11.30 en la Usina del Arte (Caffarena 1), con obras de Scarlatti, Mozart, Beethoven y Chopin. La entrada se retira media hora antes.

Food Fest en La Rural

Este fin de semana, de 12 a 20, La Rural (Av. Santa Fe y Thames) será sede del Food Fest, con más de 35 marcas gastronómicas locales e internacionales.

Milonga en Villa Urquiza

El domingo a las 19, el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) recibirá la milonga conducida por Julio Dupláa, con tango, identidad barrial y homenaje al paso de Carlos Gardel por el barrio.