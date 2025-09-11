edición 7864 - visitas hoy 42096

Planes imperdibles para disfrutar este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Skate
La Ciudad de Buenos Aires ofrece un abanico de actividades para todos los gustos: desde ferias gastronómicas y moda hasta recitales, deportes urbanos, ópera en el Colón y celebraciones culturales.

 


Este fin de semana, Buenos Aires ofrece un abanico de actividades culturales, gastronómicas y recreativas para todos los gustos. Entre las propuestas se destacan ferias de café y gastronomía, deportes urbanos, ópera, tango, celebraciones culturales y espectáculos gratuitos.


Cafecito BA en Parque Chacabuco
El encuentro cafetero regresa este sábado y domingo de 10.30 a 19 en Av. Asamblea y Emilio Mitre. Reunirá a 15 cafeterías de la Ciudad con café de especialidad, dulces y salados a precios accesibles. También habrá música en vivo, biblioteca a cielo abierto y juegos para chicos y grandes.


Liga de Deportes Urbanos en Plaza Haití
El domingo, de 10 a 18, el Skatepark de Plaza Haití (Av. Dorrego 3636) será sede de una nueva fecha con 300 deportistas en básquet, parkour, skate, breaking y tricking.


BA Está de Moda
Hasta este viernes se desarrolla el encuentro que reúne a emprendedores, diseñadores, estudiantes y público general con desfiles, talleres, muestras y recorridos guiados. Más información en @bacreativa en Instagram.


Ópera en el Teatro Colón
La temporada lírica presenta I Puritani de Vincenzo Bellini en versión concierto, con la Orquesta y el Coro Estable del Teatro. La primera función será este sábado a las 20 y continuará el martes 16, jueves 18 y domingo 21. Entradas en www.teatrocolon.org.ar o en boletería (Tucumán 1171).


El cosmos para chicos en el Planetario
El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Libertador) propone Top 5: lo mejor del universo, un espectáculo para chicos de 6 a 10 años y sus familias. Funciones sábados y domingos a las 14 y 16.30. Entradas en entradasba.buenosaires.gob.ar.


Celebración de Rosh Hashaná Urbano
La comunidad judía recibirá el año 5786 en la Plaza Seeber (Av. del Libertador y Sarmiento) este domingo, de 12 a 18.30. Habrá shows en vivo, charlas, talleres, actividades infantiles y gastronomía típica.


Música criolla en Parque Centenario
Este domingo a las 16, en el Anfiteatro del Parque Centenario, se presentará Willy González junto a Manu Sija y Mario Gusso en un concierto de música criolla con improvisación.


Feria de los 9 Dragones
El domingo, de 12 a 20, en el Centro Cultural del Sur (Av. Caseros 1750), se celebrará el evento de artes marciales más importante del año, con exhibiciones, seminarios, danza, música y gastronomía asiática.


Juegos coloniales en el Museo Saavedra
El sábado a las 15, el Museo Histórico Cornelio Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) invita a los chicos a experimentar juegos populares del período colonial. Incluido en la entrada al museo.


Jornada de adopción de mascotas
El domingo, de 13 a 18, en la Plaza Echeverría (Av. Triunvirato y Pedro Rivera), se realizará una jornada de adopción con perros y gatos de refugios, desfiles, sorteos y vacunación antirrábica gratuita.


Música clásica en la Usina del Arte
El pianista Emilio Peroni dará un recital gratuito este domingo a las 11.30 en la Usina del Arte (Caffarena 1), con obras de Scarlatti, Mozart, Beethoven y Chopin. La entrada se retira media hora antes.


Food Fest en La Rural
Este fin de semana, de 12 a 20, La Rural (Av. Santa Fe y Thames) será sede del Food Fest, con más de 35 marcas gastronómicas locales e internacionales.


Milonga en Villa Urquiza
El domingo a las 19, el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) recibirá la milonga conducida por Julio Dupláa, con tango, identidad barrial y homenaje al paso de Carlos Gardel por el barrio.

