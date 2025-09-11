Marina Salzmann contra Milei: “Debe modificar el rumbo porque las urnas bonaerenses le dijeron basta”

La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, Marina Salzmann, cuestionó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que las elecciones en Buenos Aires fueron un mensaje claro contra el ajuste.

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Marina Salzmann, cuestionó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y criticó las políticas de ajuste del Gobierno.

“El Gobierno nacional demuestra soberbia y desprecio hacia la educación pública, los hospitales y las provincias, mientras prioriza un modelo económico que sólo genera exclusión”, afirmó.

Salzmann remarcó que el resultado de las elecciones legislativas en territorio bonaerense fue un mensaje contundente contra el rumbo presidencial. “Los vecinos nos pidieron ponerle un freno a este rumbo que castiga a jubilados, trabajadores y estudiantes. Milei debe modificar el rumbo de su gobierno porque las urnas en la Provincia le dijeron basta”, expresó.

La dirigente del Frente Renovador advirtió además que los vetos presidenciales representan “una muestra de autoritarismo y de desprecio a la voluntad popular”. Y agregó: “No escuchan las urnas, ni las movilizaciones masivas en defensa de la educación, la salud o la discapacidad. No es falta de recursos, es falta de prioridades. Eligieron a los especuladores financieros antes que a los argentinos de a pie”.

Pensando en las elecciones de octubre, la candidata convocó a reforzar el respaldo en las urnas: “Necesitamos más diputados y diputadas que defiendan los intereses de la mayoría. Las legislativas son la herramienta para una Argentina con justicia social, educación pública y trabajo digno”.