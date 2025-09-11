edición 7864 - visitas hoy 42095

Política

Marina Salzmann contra Milei: “Debe modificar el rumbo porque las urnas bonaerenses le dijeron basta”

La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, Marina Salzmann, cuestionó el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que las elecciones en Buenos Aires fueron un mensaje claro contra el ajuste.

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Marina Salzmann, cuestionó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y criticó las políticas de ajuste del Gobierno.


“El Gobierno nacional demuestra soberbia y desprecio hacia la educación pública, los hospitales y las provincias, mientras prioriza un modelo económico que sólo genera exclusión”, afirmó.


Salzmann remarcó que el resultado de las elecciones legislativas en territorio bonaerense fue un mensaje contundente contra el rumbo presidencial. “Los vecinos nos pidieron ponerle un freno a este rumbo que castiga a jubilados, trabajadores y estudiantes. Milei debe modificar el rumbo de su gobierno porque las urnas en la Provincia le dijeron basta”, expresó.


La dirigente del Frente Renovador advirtió además que los vetos presidenciales representan “una muestra de autoritarismo y de desprecio a la voluntad popular”. Y agregó: “No escuchan las urnas, ni las movilizaciones masivas en defensa de la educación, la salud o la discapacidad. No es falta de recursos, es falta de prioridades. Eligieron a los especuladores financieros antes que a los argentinos de a pie”.


Pensando en las elecciones de octubre, la candidata convocó a reforzar el respaldo en las urnas: “Necesitamos más diputados y diputadas que defiendan los intereses de la mayoría. Las legislativas son la herramienta para una Argentina con justicia social, educación pública y trabajo digno”.

Circulo Medico de San Isidro Asamblea Anual Ordinaria 2025

CONVOCATORIA


La Comisión Directiva convoca a los Sres. Socios del Círculo Médico de San Isidro a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día viernes 26 de septiembre de 2025, en Alsina 167 – San Isidro, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria, con cualquier número de asociados, siempre que sea mayor de once, si en la primera no se lograse el quórum estatutario para considerar el siguiente:


ORDEN DEL DIA



  1. Designación de dos socios para firmar el acta

  2. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas

  3. Consideración de la Memoria, Balance y Anexos, correspondientes al Ejercicio Nº 64 cerrado el 30 de junio de 2025.

  4. Proclamación de las autoridades resultantes de la elección realizada el 1º y 2 de septiembre de 2025.

