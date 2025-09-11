edición 7864 - visitas hoy 42093

San Isidro conectará 350 viviendas con tendido eléctrico en La Cava y avanza en urbanización de barrios populares

San Isidro mejora infraestructura eléctrica y saneamiento en barrios populares de Boulogne y Beccar
El Municipio de San Isidro avanza con un programa integral de urbanización en barrios populares, que incluye tendido eléctrico en La Cava, obras de saneamiento, red pluvial, caminos peatonales y reacondicionamiento de cámaras pluviocloacales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El Municipio de San Isidro inició el tendido eléctrico en 350 viviendas del Barrio La Cava, en Beccar, dentro del Programa de Mejoramiento de Infraestructura Eléctrica. La primera etapa incluye la instalación de la red de distribución y acometidas domiciliarias; la segunda etapa, denominada Intralote eléctrico, se encuentra actualmente en licitación.


Paralelamente, se completó la reparación y conexión de cañerías de agua para 41 frentistas en la calle paralela a Elflein, entre Alvarado y J. Newbery. Además, se están adecuando los sistemas de bombeo comunitario para mejorar la provisión de agua a 26 viviendas y se realizan tareas de mantenimiento diarias.


En los barrios de Boulogne —Nueva Esperanza, Santa Rosa, Villa Ruedita y El Ombú— se ejecutan obras de red pluvial, tendido vial, caminos peatonales y reacondicionamiento de cámaras pluviocloacales. Estas intervenciones forman parte del proyecto de reacondicionamiento y reconstrucción de cámaras pluviocloacales en 13 barrios populares, con 30 cámaras finalizadas en la primera etapa (La Cava, Uruguay y Santa Rita) y 60 cámaras en la segunda etapa (Uruguay, Santa Rita, San Cayetano, Sauce y Ombú).


Las tareas de mantenimiento son coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, e incluyen la desobstrucción y desagote de conductos pluviales y cloacales, previniendo inundaciones y mejorando el saneamiento ambiental en los barrios.

