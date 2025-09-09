Presupuesto Participativo Vicente López 2025: más de 180 proyectos para votar hasta el 30 de septiembre

Los vecinos de Vicente López ya pueden elegir hasta tres proyectos en la nueva edición del Presupuesto Participativo 2025, que estará abierto hasta el 30 de septiembre con más de 180 propuestas disponibles.

El Presupuesto Participativo Vicente López 2025 ya está en marcha y los vecinos pueden votar entre más de 180 proyectos que se llevarán adelante en distintos barrios del municipio. La votación permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, y cada persona podrá elegir hasta tres propuestas.

La intendenta Soledad Martínez destacó: “Ya se pueden elegir los proyectos ganadores para el Presupuesto Participativo de este año. Los vecinos de Vicente López, los que viven, trabajan o estudian acá, pueden votar hasta tres proyectos, y lo pueden hacer hasta el 30 de septiembre. Como siempre, en Vicente López somos los vecinos los que elegimos qué hacer con la plata del presupuesto”.

En esta edición participan más de 180 iniciativas, que competirán por el voto de los vecinos. Los proyectos que resulten elegidos se sumarán a los más de 740 concretados en ediciones anteriores.

Podrán participar todas las personas mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en Vicente López. La votación puede realizarse de forma online en presupuestoparticipativo.vicentelopez.gov.ar, o de manera presencial en las Delegaciones Municipales.

El procedimiento online requiere crear un usuario en la web y luego seleccionar los proyectos deseados. Además, habrá puntos de votación asistida en los barrios para quienes necesiten acompañamiento durante el proceso.

En la última edición, más de 27.000 vecinos eligieron 63 proyectos entre 160 presentados. Desde su inicio en 2012, esta política pública convirtió a Vicente López en uno de los municipios con mayor trayectoria en participación ciudadana y transparencia.