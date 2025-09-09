edición 7862 - visitas hoy 32147

Policiales / Vicente López

Panamericana: Un micro escolar se incendió a la altura de Juan de San Martín y provocó largas demoras

Un micro escolar se prendió fuego esta mañana a la altura del kilómetro 21 de la Autopista Panamericana, en la bajada Juan de San Martín, partido de Vicente López. El siniestro, ocurrido en plena hora pico, obligó a detener la marcha del vehículo en la banquina y generó largas colas en sentido norte y demoras hacia Capital por los curiosos que se detuvieron a filmar.

Un micro escolar se prendió fuego por completo esta mañana en la Autopista Panamericana, en un incidente que provocó importantes demoras en el tránsito rumbo al norte.


El hecho ocurrió alrededor de las 8, en plena hora pico, y rápidamente las imágenes del incendio comenzaron a circular en redes sociales compartidas por automovilistas que transitaban por la zona.


Las llamas envolvieron por completo al micro, que logró estacionarse en la banquina a la altura del kilómetro 21, en la bajada Juan de San Martín, partido de Vicente López. Como consecuencia, se produjo una fuerte congestión en sentido norte, mientras que hacia Capital también hubo demoras por los automovilistas que se detenían a filmar la situación.


Más accidentes en la mañana


La misma autopista ya había sido escenario de otro siniestro horas antes, cuando siete vehículos chocaron en cadena a la altura del kilómetro 7.


Según los primeros reportes, el accidente se originó cuando un auto intentó sobrepasar a un camión, frenó bruscamente y realizó un trompo. Al perder el control, se cruzó de carril e impactó contra otros seis autos.

