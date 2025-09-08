Elecciones 2025 en San Isidro: Fuerza Patria logró tres concejales y quedó como segunda fuerza

Con un crecimiento sostenido en las elecciones legislativas, Fuerza Patria quedó como segunda fuerza en San Isidro y sumó a Federico Meca, Virginia Franco y Diego Montivero al Concejo Deliberante.

Fuerza Patria volvió a consolidarse como la segunda fuerza política en San Isidro tras las elecciones legislativas, logrando tres nuevos concejales que se sumarán al bloque opositor en el Concejo Deliberante.

Los electos fueron Federico Meca, Virginia Franco y Diego Montivero, quienes asumirán en diciembre y acompañarán a los actuales ediles Marcos Díaz, Estefanía Rivadulla y Manuela Schuppisser.

De esta forma, el espacio ratificó el respaldo de miles de vecinos sanisidrenses y amplió su representación parlamentaria local.

En declaraciones tras el resultado, Federico Meca destacó: “Este resultado es fruto de un trabajo colectivo, de escuchar y estar al lado de los sanisidrenses en cada barrio. Hoy confirmamos que para todos ellos somos una alternativa real al desgobierno de Lanús y que nos eligieron para cuidar nuestro patrimonio y ponerle fin a los negocios inmobiliarios”.

Desde Fuerza Patria remarcaron que el crecimiento en las urnas permitirá “fortalecer la voz de la oposición” y subrayaron: “Nuestro compromiso es volver a poner a los sanisidrenses como primera necesidad cuando se tomen las decisiones”.

Resultados oficiales San Isidro