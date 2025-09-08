edición 7861 - visitas hoy 6821

Política / Vicente López

Elecciones 2025 en Vicente López: la lista de Soledad Martínez ganó con más del 55%

Soledad Martínez ganó en Vicente López con más del 55% y amplia ventaja sobre el kirchnerismo
Con más del 55% de los votos, la lista encabezada por Natalia Villa y respaldada por Soledad Martínez se impuso en Vicente López, logrando el mayor triunfo del PRO con La Libertad Avanza en la provincia.

La lista impulsada por la intendenta Soledad Martínez obtuvo más del 55% de los votos en Vicente López, lo que marcó el triunfo más amplio del PRO junto a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Con esta victoria, la diferencia con respecto al kirchnerismo superó el 26%, consolidando el liderazgo local de la jefa comunal.


Desde el búnker ubicado en el barrio de Olivos, Soledad Martínez celebró los resultados junto a los candidatos y militantes. En su discurso afirmó: “Gracias a los vecinos de Vicente López. No se ganan elecciones por una campaña. Se gana cuando se gobierna con resultados concretos, sin discursos ni zaraza. Vamos a seguir por el mismo camino, mostrando que hay una alternativa a la gestión kirchnerista”.


La lista de concejales estuvo encabezada por Natalia Villa (PRO), seguida por Ignacio Albor Vázquez (PRO), Alejandra Nieto (LLA), Ezequiel Ferrari (PRO), María Eugenia Pesa (PRO), Alberto Furguiele (LLA), Susana Orué (PRO), Andrés Persuh (LLA), Milagros Ibáñez (PRO), Jorge Horacio Martínez (PRO), Sofía Senes (LLA) y Sergio Murchio (PRO).


En tanto, los candidatos a consejeros escolares fueron Brian Gustavo Barthe, Claudia Mabel López, Pablo Emanuel Martino y Analia Tamagnone.


Resultados eleccciones Vicente López


