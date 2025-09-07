Sergio Massa votó en Tigre y afirmó que la elección es un termómetro de la sociedad

El líder del Frente Renovador emitió su voto en la escuela N°19 de Tigre. Sergio Massa destacó el buen funcionamiento del proceso electoral y alentó a la gente a concurrir a las urnas.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, votó hoy en Tigre y resaltó que “el proceso electoral está funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires”.

Massa emitió su voto en la Escuela de Educación Primaria N°19, ubicada en calle Isleños 3024, establecimiento que demoró más de una hora en iniciar la jornada por la ausencia de autoridades de mesa designadas.

Tras salir del cuarto oscuro, el exministro de Economía afirmó: “Es una elección muy ordenada, es la primera experiencia con una elección provincial, todo un desafío. Quiero pedirle a la gente que vaya a votar, que agarre su documento y vaya a participar, no importa a quién vote”.

En diálogo con la prensa, contó que estuvo en contacto con numerosos jefes comunales y con el gobernador bonaerense. Luego subrayó: “El proceso electoral está funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires”.

Consultado sobre el nivel de participación, cercano al 30% al mediodía, indicó que “comparado con otras provincias es un buen número” y agregó que la votación funcionará como “termómetro de lo que quiere la sociedad”.

Por último, Massa recordó que fue candidato en 10 de las últimas 15 elecciones y, consultado sobre cómo vivía el hecho de no competir en estos comicios, respondió con una sonrisa: “Con un poco de alivio”.