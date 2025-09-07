Julio Zamora votó en Tigre y afirmó que Somos Buenos Aires es la tercera alternativa en la provincia

El intendente de Tigre y candidato a senador por la Primera Sección, Julio Zamora, votó este domingo y planteó a Somos Buenos Aires como una opción distinta frente a la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

El candidato a senador de Somos Buenos Aires por la Primera Sección Electoral y actual intendente de Tigre, Julio Zamora, votó este domingo en una escuela del distrito y destacó que su espacio “pretende ser una alternativa para la provincia”.

Tras emitir su sufragio, el jefe comunal señaló que la jornada se desarrolla con “mucha normalidad” y definió el comicio como “un punto de partida”. En ese sentido, expresó: “Tenemos la prudencia necesaria para esperar el resultado y la voluntad de la ciudadanía”.

Consultado sobre la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, Zamora remarcó que su lista busca posicionarse como otra opción: “Somos Buenos Aires pretende ser otra opción, una tercera alternativa para la provincia”.

En caso de resultar electo, reiteró que sus principales ejes de trabajo en el Senado estarán centrados en la inseguridad, la salud y la educación, problemáticas que consideró prioritarias para los bonaerenses.