edición 7858 - visitas hoy 38308

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

San Fernando avanza con el Parque Industrial que albergará 130 PyMEs y generará 7.000 empleos

Con movimiento de suelos, avanza el Parque Industrial de San Fernando para 130 PyMEsCon movimiento de suelos, avanza el Parque Industrial de San Fernando para 130 PyMEs
El intendente Juan Andreotti supervisó las obras del Parque Industrial de San Fernando, donde avanzan los trabajos de movimiento de suelos en 42 hectáreas. El complejo recibirá a más de 130 PyMEs y creará 7.000 puestos de trabajo.

San Fernando avanza con la construcción de su futuro Parque Industrial, que albergará a más de 130 PyMEs y generará más de 7.000 puestos de trabajo. El intendente Juan Andreotti recorrió los trabajos de movimiento de suelos, primera etapa de una obra que transformará el distrito.


Andreotti destacó: “No será una obra más para el futuro de San Fernando, porque le va a cambiar para bien la vida de muchísimas familias de la ciudad”.


El proyecto se desarrolla sobre 42 hectáreas, de las cuales 12 pertenecen al Municipio. Actualmente se trabaja en el movimiento de suelos, una tarea que demandará unos dos meses más y dará paso a la obra de infraestructura que consolidará el parque.



Durante la recorrida, el jefe comunal expresó: “Estamos trabajando para seguir cumpliendo sueños, para seguir renovando San Fernando. La obra del Parque Industrial, que se está realizando desde hace 6 o 7 meses, en estos momentos está terminando el movimiento de suelo de 42 hectáreas. Esta etapa llevará aproximadamente dos meses más de trabajo, para luego iniciar la obra de infraestructura”.


El Parque Industrial de San Fernando busca generar un impacto directo en la economía local, permitiendo que los vecinos puedan acceder a empleos en su propio distrito. Andreotti remarcó la importancia de esta iniciativa: “Dar la posibilidad de trabajar cerca de los hogares tiene un significado fundamental en la situación actual de la Argentina”.


Finalmente, el intendente agradeció el acompañamiento de la comunidad: “Quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas por seguir soñando, por seguir creyendo, por seguir yendo por nuestros sueños. Esta no será una obra más para el futuro de San Fernando, porque le va a cambiar para bien la vida de muchísimas familias de la ciudad”.

Últimas Noticias

Juan Andreotti recorrió las obras de 127 viviendas en San Fernando
Juan Andreotti recorrió las obras de 127 viviendas en San Fernando
Delta de Tigre: conocé el recorrido del Catamarán Sanitario y los servicios de salud que ofrece
Delta de Tigre: conocé el recorrido del Catamarán Sanitario y los servicios de salud que ofrece
Motochorros asaltaron a Emanuel Moriatis en la Panamericana y le dispararon en pleno tránsito
Motochorros asaltaron a Emanuel Moriatis en la Panamericana y le dispararon en pleno tránsito
Julio Zamora dialogó con instituciones de Troncos del Talar sobre la agenda de Somos Buenos Aires
Julio Zamora dialogó con instituciones de Troncos del Talar sobre la agenda de Somos Buenos Aires
Argentina goleó 3-0 a Venezuela con dos goles de Messi por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Argentina goleó 3-0 a Venezuela con dos goles de Messi por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Detienen a dos sospechosos por el robo a la familia de Erik Lamela en Vicente López
Detienen a dos sospechosos por el robo a la familia de Erik Lamela en Vicente López