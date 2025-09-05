Juan Andreotti recorrió las obras de 127 viviendas en San Fernando

El intendente Juan Andreotti recorrió los complejos habitacionales de Virreyes Oeste, donde el Municipio decidió finalizar 127 viviendas que habían quedado paralizadas por la Nación. Las obras avanzan con recursos locales y se entregarán por sorteo público.

San Fernando avanza en la construcción de 127 viviendas que habían quedado paralizadas por la Nación. El intendente Juan Andreotti recorrió los complejos habitacionales de Virreyes Oeste, donde el Municipio decidió hacerse cargo de la finalización de las obras con fondos propios.

Durante la visita, Andreotti destacó: “Quiero agradecer a los vecinos de San Fernando porque esto es un esfuerzo de toda la comunidad, se está realizando íntegramente con fondos municipales”.

Las obras incluyen dos proyectos habitacionales. El primero corresponde al Plan Nacional “Reconstruir”, con 81 viviendas sobre la calle José Ingenieros, destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. El segundo, parte del Programa Nacional “Casa Propia”, contempla 46 viviendas en la calle Miguel Cané, en la primera manzana del barrio.

El jefe comunal explicó: “Hace unos meses reactivamos con fondos municipales las obras de las viviendas que habían sido frenadas por el gobierno nacional. Estamos trabajando bien, a ritmo. Las 81 de la calle José Ingenieros van a ser entregadas antes de fin de año”.

En relación al proceso de adjudicación, Andreotti informó: “Va a haber un sorteo público tanto para ese programa como para el de las 46. Aquellos que no se inscribieron van a poder hacerlo en los próximos meses, se va a abrir nuevamente la inscripción”.

Sobre el avance en Miguel Cané, detalló: “Las 46 viviendas esperamos terminarlas a principios del año que viene. También vamos a dar la posibilidad de inscripción, y luego esperemos que tengan suerte y aquellos que ya se han anotado puedan tener la bendición de tener su casa propia”.

Andreotti estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos, y profesionales de la Secretaría de Obras e Infraestructura Pública.

Cada programa mantiene sus propios requisitos y la asignación se definirá mediante un sorteo público entre los inscriptos en el Registro Único Habitacional. Más información está disponible en el sitio oficial: www.sanfernando.gob.ar/casapropia