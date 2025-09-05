Delta de Tigre: conocé el recorrido del Catamarán Sanitario y los servicios de salud que ofrece

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá en septiembre distintos puntos de la primera sección del Delta para brindar servicios de salud gratuitos a la comunidad isleña. Entre las prestaciones se incluyen vacunación de calendario, controles pediátricos, odontología, salud de la mujer y adultos, control de embarazos, entrega de medicación crónica, psicología y trabajo social.
Servicios por día en la primera quincena
- Lunes: vacunación de calendario, controles pediátricos, entrega de medicación crónica, salud de la mujer y adultos, control de embarazos, trabajo social y psicología (solo los días 1 y 15).
- Martes: vacunación de calendario, controles pediátricos, entrega de medicación crónica, salud de la mujer, odontología (con turno previo), control de embarazos, trabajo social y psicología.
- Viernes: vacunación de calendario, controles pediátricos, salud de la mujer y adultos, odontología (con turno previo), entrega de medicación crónica y trabajo social.
Servicios por día en la segunda quincena
- Lunes: vacunación de calendario, controles pediátricos, salud de la mujer y adultos, control de embarazos, entrega de medicación crónica, psicología y trabajo social.
- Martes: vacunación de calendario, controles pediátricos, entrega de medicación crónica y odontología (con turno previo).
- El martes 16 se sumará trabajo social y psicología.
- El martes 23 habrá controles de embarazo y salud de la mujer.
- El martes 29 se realizarán controles de embarazo, salud de la mujer, trabajo social y psicología.
- Viernes: vacunación de calendario, controles pediátricos, salud de la mujer y adultos, odontología (con turno previo), entrega de medicación crónica y trabajo social.
Cronograma de recorridos y lugares
- Lunes 1: Canal Honda – Escuela N°17
- Martes 2: Río Sarmiento – Escuela N°12
- Viernes 5: Río Luján – Escuela N°10
- Lunes 8: Canal Honda – Escuela N°17
- Martes 9: Arroyo Espera – Escuela N°8
- Viernes 12: Caraguatá 800
- Lunes 15: Arroyo La Horca y Paraná
- Martes 16: Arroyo Toro – Escuela N°9
- Viernes 19: Muelle Miramar
- Lunes 22: Canal Honda – Escuela N°17
- Martes 23: Río Sarmiento – Escuela N°12
- Viernes 26: Abravieja – Escuela Concepción
- Lunes 29: Canal Honda – Escuela N°17
- Martes 30: Arroyo Espera – Escuela N°8
Contacto
Para más información, los vecinos pueden comunicarse con los CAFyS Carapachay (4728-0056) y Río Capitán (4728-0525), o mediante el servicio de telemedicina por WhatsApp a los números 15-6860-7325 y 15-5715-0600. En caso de emergencias, llamar al SET a los teléfonos 107, 4512-9999, 4512-9998 o 4512-9997.