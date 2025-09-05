edición 7858 - visitas hoy 38304

Tigre

Delta de Tigre: conocé el recorrido del Catamarán Sanitario y los servicios de salud que ofrece

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá la primera sección del Delta durante septiembre. Brindará vacunación, controles pediátricos, odontología y más servicios gratuitos en distintas escuelas y muelles.

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre recorrerá en septiembre distintos puntos de la primera sección del Delta para brindar servicios de salud gratuitos a la comunidad isleña. Entre las prestaciones se incluyen vacunación de calendario, controles pediátricos, odontología, salud de la mujer y adultos, control de embarazos, entrega de medicación crónica, psicología y trabajo social.


Servicios por día en la primera quincena



  • Lunes: vacunación de calendario, controles pediátricos, entrega de medicación crónica, salud de la mujer y adultos, control de embarazos, trabajo social y psicología (solo los días 1 y 15).

  • Martes: vacunación de calendario, controles pediátricos, entrega de medicación crónica, salud de la mujer, odontología (con turno previo), control de embarazos, trabajo social y psicología.

  • Viernes: vacunación de calendario, controles pediátricos, salud de la mujer y adultos, odontología (con turno previo), entrega de medicación crónica y trabajo social.


Servicios por día en la segunda quincena



  • Lunes: vacunación de calendario, controles pediátricos, salud de la mujer y adultos, control de embarazos, entrega de medicación crónica, psicología y trabajo social.

  • Martes: vacunación de calendario, controles pediátricos, entrega de medicación crónica y odontología (con turno previo).


    • El martes 16 se sumará trabajo social y psicología.

    • El martes 23 habrá controles de embarazo y salud de la mujer.

    • El martes 29 se realizarán controles de embarazo, salud de la mujer, trabajo social y psicología.


  • Viernes: vacunación de calendario, controles pediátricos, salud de la mujer y adultos, odontología (con turno previo), entrega de medicación crónica y trabajo social.


Cronograma de recorridos y lugares



  • Lunes 1: Canal Honda – Escuela N°17

  • Martes 2: Río Sarmiento – Escuela N°12

  • Viernes 5: Río Luján – Escuela N°10

  • Lunes 8: Canal Honda – Escuela N°17

  • Martes 9: Arroyo Espera – Escuela N°8

  • Viernes 12: Caraguatá 800

  • Lunes 15: Arroyo La Horca y Paraná

  • Martes 16: Arroyo Toro – Escuela N°9

  • Viernes 19: Muelle Miramar

  • Lunes 22: Canal Honda – Escuela N°17

  • Martes 23: Río Sarmiento – Escuela N°12

  • Viernes 26: Abravieja – Escuela Concepción

  • Lunes 29: Canal Honda – Escuela N°17

  • Martes 30: Arroyo Espera – Escuela N°8


Contacto


Para más información, los vecinos pueden comunicarse con los CAFyS Carapachay (4728-0056) y Río Capitán (4728-0525), o mediante el servicio de telemedicina por WhatsApp a los números 15-6860-7325 y 15-5715-0600. En caso de emergencias, llamar al SET a los teléfonos 107, 4512-9999, 4512-9998 o 4512-9997.

