Policiales / San Isidro

Motochorros asaltaron a Emanuel Moriatis en la Panamericana y le dispararon en pleno tránsito

Robo en la Panamericana: Emanuel Moriatis fue interceptado por motochorros en Martínez
El ex piloto de Turismo Carretera Emanuel Moriatis fue víctima de un asalto a mano armada en la Autopista Panamericana, a la altura de Martínez. Motochorros lo interceptaron, le dispararon dos veces y le robaron la moto y sus pertenencias.

El ex piloto de Turismo Carretera y Turismo Nacional, Emanuel Moriatis, fue víctima de un violento robo ayer por la tarde en la Autopista Panamericana, a la altura de Martínez, donde motochorros lo interceptaron, le dispararon dos veces y le robaron su moto Ducati y sus pertenencias.


El hecho ocurrió poco antes de las 19, cuando el actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) se dirigía a buscar a su hijo tras pasar gran parte del día en el autódromo de Buenos Aires.


Según relató en sus redes sociales y en diálogo con Radio Mitre, dos delincuentes lo abordaron en plena hora pico, ante la presencia de cientos de vehículos. “Se me ponen de costado, casi como que me quieren chocar, y me cruzan la moto. El que venía atrás me mostró el revólver, me hace seña como que frene y cuando me hace la segunda seña, pum, tira un tiro para el piso. Automáticamente freno y suelto la moto”, contó.


Los asaltantes también lo despojaron de su bolso y pertenencias. “Me empieza a bolsiquear, ‘dame todo, dame todo, dame todo’. Todo lo que tenía”, detalló el ex deportista.


A pesar de no resistirse, la violencia de los delincuentes continuó. “Voy corriendo como marcha atrás y lo veo que se me viene. Yo ya había dejado la moto y se me viene. Entonces, cuando venía para atrás como que me mira y después ¡pum! Me tira otro tiro a quemarropa”, agregó. Por fortuna, ambos disparos dieron contra el piso y no sufrió heridas.


Tras el asalto, un joven identificado como Santiago lo asistió y lo llevó en auto. A un kilómetro del lugar apareció su moto encendida y con la pata puesta, lo que para Moriatis pudo deberse a que los ladrones temieron que tuviera rastreador.


Luego, se dirigió a la comisaría más cercana para realizar la denuncia, aunque se encontró con otra dificultad. “Me dicen: ‘No, no hay ni una cámara’. (...) ¿Qué se hace en estos casos? Lo mejor que puedo hacer es avisarles a los demás para que tengan cuidado”, señaló.


El ex piloto también remarcó la falta de presencia policial en la autopista y recordó que un mes atrás un amigo suyo había atravesado una situación similar en la Panamericana.

