Política / Tigre

Julio Zamora dialogó con instituciones de Troncos del Talar sobre la agenda de Somos Buenos Aires

En el Centro de Jubilados Los Girasoles, Julio Zamora se reunió con instituciones de Troncos del Talar, donde repasó propuestas de Somos Buenos Aires, destacó obras de salud y cuestionó al Gobierno nacional.

En el Centro de Jubilados Los Girasoles, el candidato a senador por Somos Buenos Aires en la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con instituciones de Troncos del Talar. Allí repasó las propuestas del espacio, destacó avances en salud pública y cuestionó las políticas del Gobierno nacional.


Acompañado por candidatos a concejales locales, Zamora dialogó con referentes de entidades de la localidad sobre la coyuntura política y social, y sobre el trabajo conjunto que se desarrolla durante todo el año para fortalecer programas y proyectos comunitarios.


“Fue una reunión de intercambio, de diálogo fecundo y de elaboración de propuestas con las instituciones de nuestra comunidad. Para nosotros es muy importante este trabajo mancomunado, que no se limita a una campaña electoral, sino que se sostiene a lo largo del año con iniciativas destinadas a cumplir los objetivos de las entidades y de la comunidad”, señaló Zamora durante el encuentro.


En ese marco, el jefe comunal criticó al Gobierno nacional: “Estamos atravesando un modelo de exclusión que afecta a jubilados, personas con discapacidad, trabajadores y familias que pierden su sustento por la apertura indiscriminada de la economía. Debemos construir una Argentina más humana, con sentido común, que ponga en el centro la producción, el trabajo y la integración de todos los sectores”.


Durante la reunión, Zamora también destacó los avances en materia de salud pública, entre ellos la inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular Dr. Genaro Serantes y la construcción del hospital de alta complejidad para adultos en Tigre.


Participaron instituciones y organizaciones de la localidad como el Centro de Jubilados Juntos por los Troncos, la Agrupación Los Troncos, el Comedor Sol y Luna, la Casa del Joven, distintas iglesias y capillas, asociaciones comunitarias, clubes barriales, merenderos, centros culturales y comerciantes de la zona, entre otros.


 

