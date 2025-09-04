Detienen a dos sospechosos por el robo a la familia de Erik Lamela en Vicente López

La Policía bonaerense detuvo a C.D.R. y su pareja G.M.L., sospechosos de participar en el robo a la vivienda de la familia del futbolista Erik Lamela en Carapachay, Vicente López. Secuestraron autos, celulares y objetos de valor.

La Policía bonaerense detuvo a dos sospechosos vinculados al robo a la vivienda de la familia del futbolista Erik Lamela en Carapachay, Vicente López. El procedimiento estuvo a cargo de la DDI San Isidro y la SubDDI Vicente López, con la investigación dirigida por el fiscal Gastón Larramendi.

El hecho ocurrió el pasado 22 de agosto, cuando el padre del jugador, José Luis Lamela, de 65 años, denunció que desconocidos ingresaron a su casa de la calle Guido Spano al 5000 tras forzar una reja y cortar el suministro eléctrico. Según la denuncia, se llevaron dólares, relojes, perfumes y varios objetos de valor, causando gran conmoción en el barrio.

La investigación inicial incluyó el análisis de cámaras de seguridad privadas y del sistema de monitoreo municipal, estableciendo que los autores se movilizaban en un Fiat Siena gris y un Volkswagen Suran. La policía logró interceptar el Suran en la intersección de Pacífico Rodríguez y General Paz, en Villa Ballester, y detuvo a C.D.R., de 50 años, domiciliado en José León Suárez.

Durante el allanamiento en su vivienda, la policía secuestró tres handys, tres camisetas del Club Atlético River Plate, dos teléfonos celulares y varios relojes tipo pulsera, además del vehículo utilizado para escapar.

Por el delito de encubrimiento, también fue detenida su pareja G.M.L. (38), que vivía en el mismo domicilio. Ambos enfrentan cargos por robo, encubrimiento y tenencia ilegal de arma. La investigación sigue abierta para determinar si hay otros implicados o si los detenidos forman parte de una banda mayor.

La familia de Erik Lamela mantiene contacto con las autoridades para recuperar los bienes sustraídos y colaborar con el avance de la causa, que continúa bajo la órbita de la fiscalía.