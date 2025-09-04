edición 7858 - visitas hoy 9391

Política / Tigre

Los concejales de La Libertad Avanza apoyan a los candidatos del Partido Libertario en Tigre

El concejal Diego Avancini y los concejales de La Libertad Avanza explicaron su respaldo a los candidatos del Partido Libertario en Tigre, destacando la cercanía de estos con los vecinos y su compromiso con los barrios locales.

Los concejales de La Libertad Avanza anunciaron su apoyo a los candidatos del Partido Libertario en Tigre, en el marco de las elecciones municipales 2025.


En una carta dirigida a los vecinos, Avancini destacó la importancia de elegir representantes que conozcan la vida cotidiana de Tigre: “Ellos son como vos: nacieron y se criaron en Tigre, fueron a las mismas escuelas, jugaron en las mismas plazas, crecieron en los mismos barrios y enfrentan las mismas dificultades que cada familia tigrense. No son extraños que aparecen en campaña, son parte de tu vida cotidiana”.


El concejal señaló que si bien el respaldo a Javier Milei es claro para octubre, la prioridad actual es la elección local:“Hoy, lo que está en juego en Tigre no es la Nación, es tu ciudad, tus barrios, tus vecinos. Por eso necesitamos gente de Tigre, no improvisados que nunca caminaron nuestras calles y que se esconden detrás de un sello que no les pertenece”.


Avancini remarcó que los candidatos del Partido Libertario son vecinos reconocibles, comprometidos con la comunidad:“Son personas que conocés: el vecino que te saluda cada mañana, el comerciante que abre su local desde temprano, la profesora que enseñó a tus hijos, el abogado que enfrentó a los corruptos, el vecino que organiza fiestas del barrio y el que te acompañó cuando lo necesitaste”.


Finalmente, los concejales insistieron en la necesidad de votar por candidatos locales: “Esta no es una elección más: es decidir si Tigre queda en manos de los que lo sienten como propio, que conocen su alma, o de quienes vinieron a buscar un ‘kiosco’ personal. La libertad se defiende con coherencia, con coraje y con vecinos de verdad, no con oportunistas de ocasión”.


 

