Docentes denuncian persecución sindical en Tigre: citan a dirigentes de SUTEBA a Fiscalía

Profesores y maestros de Tigre se movilizaron a la Fiscalía de El Talar en apoyo a dirigentes de SUTEBA citados por reclamar mejoras en salarios y presupuesto escolar.

Profesores y maestros tigrenses se movilizaron este miércoles a la Fiscalía de El Talar para denunciar que referentes de SUTEBA Tigre son perseguidos por su actividad gremial. La Secretaría General de SUTEBA Tigre, María Elisa Salgado, y Alfredo Caceres, miembro de la comisión directiva, fueron citados para notificarse de la causa penal iniciada por una funcionaria de la Dirección General de Cultura y Educación, que judicializó un conflicto gremial ante reclamos por las condiciones de trabajo en las escuelas.

La docente y candidata del Frente de Izquierda Unidad, Paula Akerfeld, participó de la movilización y afirmó: “Mientras Kicillof hacía su cierre de campaña en Tigre, la docencia estaba en la calle reclamando. Las escuelas se sostienen con nuestro esfuerzo, salarios bajos y sin presupuesto, y encima nos quieren disciplinar con la justicia”.

Frente a la citación penal, agregó: “Tocan a uno, tocan a todos. Defendemos un sindicato que no se calla ante el ajuste ni la persecución. Es lo que no hace Baradel, haciendo campaña para el gobernador mientras las escuelas están en ruinas”.

La jornada contó con el respaldo de trabajadores en lucha, quienes recordaron que SUTEBA Tigre siempre abrió sus puertas para organizar la solidaridad. Los docentes están representados ante la justicia por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y reclamaron el cierre de la causa y de todos los procesados por luchar, además del cese de la judicialización de la actividad sindical.