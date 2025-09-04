Amanda Ubieto respaldó a Matías Orfo y llamó a votar por Acción Comunal en Tigre

En el cierre de campaña, Amanda Ubieto expresó su apoyo a Matías Orfo, candidato de Acción Comunal en Tigre, y reivindicó el legado vecinalista de su esposo Ricardo Ubieto.

En Tigre, Amanda Ubieto, viuda del recordado intendente Ricardo Ubieto, expresó su apoyo a la candidatura de Matías Orfo por Acción Comunal, en el marco del cierre de campaña legislativa. Su respaldo fue interpretado como un gesto que refuerza la vigencia del espíritu vecinalista en el distrito.

Con emoción, Amanda Ubieto destacó el valor de continuar con la gestión cercana que marcó la impronta de su esposo: “El vecinalismo es escuchar, resolver y estar presente. Confío en Matías porque veo en él la preparación, la vocación y la fuerza necesarias para seguir adelante con ese camino”.

También subrayó el rol histórico de Acción Comunal: “Es un partido sin ideologías políticas, que siempre tuvo como finalidad mejorar todo el partido de Tigre. Nuestros vecinos se sienten orgullosos de pertenecer. Creía necesario revitalizar Acción Comunal y hoy me alegra ver a nuevas generaciones tomando la posta”.

Durante la campaña, Acción Comunal desarrolló caminatas en las localidades de Tigre, encuentros con vecinos y un trabajo basado en propuestas concretas surgidas del diálogo cotidiano. El espacio buscó reafirmar su esencia vecinalista, sin grandes aparatos ni promesas, sino con cercanía y escucha.

El encuentro con Amanda Ubieto representó más que un apoyo: fue un símbolo de unidad, memoria y futuro. La presencia de la histórica dirigente consolidó a Matías Orfo como representante de una nueva etapa del vecinalismo en Tigre y como la voz que llevará al Concejo Deliberante las banderas de orgullo e identidad de los vecinos.