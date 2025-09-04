San Isidro recupera 1400 metros cuadrados de costa y avanza en su Plan Costero para ampliar el acceso al río

El Municipio de San Isidro recuperó un terreno público de 1400 m² en Alvear y el río, que estaba ocupado por un gimnasio privado, como parte del Plan Costero para ampliar el acceso y la integración con la ribera.

El Municipio de San Isidro recuperó un terreno público de 1400 m² en Alvear y el río, previamente ocupado por un gimnasio privado, y lo sumó al Plan Costero que busca ampliar el acceso al río y revitalizar la ribera. La intervención permitió ensanchar el paso de 14 a 50 metros, mejorando la conectividad y la experiencia de los vecinos en la costa.

Tras un proceso de diálogo con la administración del gimnasio, se retiró el alambrado perimetral y se instaló un nuevo cerco que delimitó la parcela privada, liberando así el espacio para uso público.

“Queremos una costa integrada y accesible, con espacios públicos para que todos los vecinos de San Isidro, y quienes nos visitan, puedan disfrutarla”, afirmó el intendente Ramón Lanús.

En la misma línea, Jorge Alvarez, asesor de gobierno y candidato a concejal por La Libertad Avanza, sostuvo: “San Isidro continúa dando pasos firmes en el plan de revitalización del frente costero, con el objetivo de mejorar el acceso a la costa para todos los vecinos y potenciar el uso del espacio público”.

El Plan Costero ya concretó otras acciones. El año pasado se revocó la autorización al barrio cerrado frente al río en el Bajo de Martínez, sobre la calle Alvear. En abril de este año, se finalizó la puesta en valor del Parque 33 Orientales, en el límite con San Fernando, con más de 5.000 m² de espacio público recuperado, que incorporó áreas recreativas, espacios verdes y zonas de juegos.

En julio, el Municipio recibió dos inmuebles abandonados en el bajo de Roque Sáenz Peña, conocidos como Barisidro y Catalejo, que funcionaban desde 1996 como comercios con uso precario. Tras la demolición y parquización, se incorporaron 9.775 m² al espacio público.

Más recientemente, se anunció la puesta en valor de la cancha de fútbol pública lindera a Bosque Alegre, en acuerdo con el Club Atlético San Isidro. Los trabajos, que comenzarán antes de fin de año, incluyen nivelación del terreno, instalación de riego y mejoras en iluminación para uso nocturno, con el objetivo de garantizar su accesibilidad y respetar el paisaje natural protegido del entorno.

En total, el Municipio de San Isidro proyecta recuperar 8 hectáreas de costa para generar un paseo ribereño y garantizar el acceso público al río.