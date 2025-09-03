Televisión ilegal: allanamientos en Vicente López dejaron una detenida y decomiso millonario

La DDI San Isidro encabezó una serie de allanamientos en Vicente López en el marco de una causa por piratería audiovisual. Una mujer fue detenida y se incautaron dispositivos electrónicos, casi diez millones de pesos, dólares y criptoactivos valuados en 120.000 dólares.

La televisión ilegal sufrió un nuevo golpe con una serie de allanamientos en Vicente López, en el marco de una causa por violación a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. Los operativos dejaron como saldo la detención de una mujer de 36 años, identificada como G.J.R., y el secuestro de millones de pesos, dólares y criptoactivos.

La investigación se inició a partir de denuncias de DirecTV y Grupo Telecom S.A., que alertaron sobre la comercialización de dispositivos IPTV/TV Box y credenciales de acceso a Flow, junto a paquetes que incluían HBO y Prime Video.

El operativo, encabezado por la DDI de San Isidro, se realizó bajo la órbita de la UFI Ciberdelitos Zona Norte, a cargo del fiscal Alejandro Musso, y con intervención del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro. Se identificaron domicilios vinculados en la Ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Chubut, Río Negro y Mendoza.

El pasado 28 de agosto se concretaron tres allanamientos en Vicente López, en las oficinas de “Spaceplus SRL”, “Bitkernel y Goose” y “Peliplat SRL”. Allí se secuestraron 88 notebooks, 89 TV Box, 37 discos rígidos, 24 DVR, 20 memorias externas, 568 tarjetas de recarga, 50 etiquetas, celulares, pendrives, relojes inteligentes, tarjetas bancarias, documentación y tres cuadernos con anotaciones.

Además, se incautaron $9.450.000 en efectivo, 3.900 dólares y criptoactivos valuados en 120.000 dólares.

Según fuentes judiciales, la detención de la sospechosa se concretó tras un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, LaLiga de España y la Alianza contra la Piratería Audiovisual.

Este operativo se suma a la captura del pasado 20 de agosto, cuando agentes de la DDI San Isidro, junto a la DUOF de la Policía Federal de Paraná, detuvieron a alias “Shishi”, señalado como fundador de “Al Ángulo TV”, una página dedicada a retransmitir partidos de fútbol y Fórmula 1 de manera ilegal. En esa ocasión, se incautaron computadoras, móviles y equipamiento tecnológico, aunque el acusado fue liberado tras ser imputado.

La causa se originó el 23 de julio, cuando la fiscalía convocó a la DUOF para ubicar al sospechoso. La investigación detectó una red con 14 dominios espejo y una aplicación Android, utilizada para ampliar el alcance de las transmisiones, con ingresos a través de publicidad no declarada y fondos manejados mediante criptomonedas.

En septiembre de 2024 ya se había dictado un fallo sin precedentes contra la red “Magis TV”, en el marco de la Operación 404. El juez Esteban Rossignoli, del Juzgado Nº4 de San Isidro, ordenó el bloqueo de sus dominios y la remoción de la aplicación en Android, en coordinación con autoridades de Brasil, Perú, Reino Unido y EE. UU.

Ese operativo terminó con tres detenidos en Argentina y el bloqueo de 675 sitios y 14 aplicaciones ilegales, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.