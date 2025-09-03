Camión hizo tijera en Panamericana y generó demoras en ambos sentidos a la altura de la Ruta 202

Un camión hizo tijera en el Acceso Norte, a la altura de Don Torcuato, y quedó atravesado en los dos carriles centrales. El tránsito permanece colapsado en ambos sentidos y se registran demoras importantes.

Un accidente de camión provocó el colapso del tránsito en el Acceso Norte, a la altura de Don Torcuato, este miércoles. El vehículo hizo tijera y quedó atravesado, bloqueando los dos carriles centrales de la traza.

Según el informe de Autopistas, el siniestro ocurrió en el kilómetro 26, a la altura de Boulogne Sur Mer, en sentido al norte. El camión quedó cruzado en los dos carriles rápidos de ambos sentidos, lo que generó demoras y fuertes complicaciones para circular en la zona.

En un primer momento no se informaron víctimas, aunque el reporte oficial confirmó un herido como consecuencia de la colisión.

El tránsito se encuentra colapsado en ambos sentidos a la altura de la Ruta 202 y se recomienda a los conductores circular con extrema precaución o buscar vías alternativas hasta que la circulación se normalice.