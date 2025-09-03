edición 7857 - visitas hoy 17124

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales

Camión hizo tijera en Panamericana y generó demoras en ambos sentidos a la altura de la Ruta 202

Camión hizo tijera en Panamericana y generó demoras en ambos sentidos a la altura de la Ruta 202Camión hizo tijera en Panamericana y generó demoras en ambos sentidos a la altura de la Ruta 202
Un camión hizo tijera en el Acceso Norte, a la altura de Don Torcuato, y quedó atravesado en los dos carriles centrales. El tránsito permanece colapsado en ambos sentidos y se registran demoras importantes.

Un accidente de camión provocó el colapso del tránsito en el Acceso Norte, a la altura de Don Torcuato, este miércoles. El vehículo hizo tijera y quedó atravesado, bloqueando los dos carriles centrales de la traza.


Según el informe de Autopistas, el siniestro ocurrió en el kilómetro 26, a la altura de Boulogne Sur Mer, en sentido al norte. El camión quedó cruzado en los dos carriles rápidos de ambos sentidos, lo que generó demoras y fuertes complicaciones para circular en la zona.


En un primer momento no se informaron víctimas, aunque el reporte oficial confirmó un herido como consecuencia de la colisión.


El tránsito se encuentra colapsado en ambos sentidos a la altura de la Ruta 202 y se recomienda a los conductores circular con extrema precaución o buscar vías alternativas hasta que la circulación se normalice.

Últimas Noticias

Axel Kicillof acompañó el cierre de campaña de Sebastián Rovira en Tigre con foco en frenar a Milei
Axel Kicillof acompañó el cierre de campaña de Sebastián Rovira en Tigre con foco en frenar a Milei
Julio Zamora cerró su campaña en Tigre junto a Randazzo y Schiaretti
Julio Zamora cerró su campaña en Tigre junto a Randazzo y Schiaretti
Televisión ilegal: allanamientos en Vicente López dejaron una detenida y decomiso millonario
Televisión ilegal: allanamientos en Vicente López dejaron una detenida y decomiso millonario
Policías de Merlo asistieron a una mujer en pleno parto y ayudaron al nacimiento de su bebé
Policías de Merlo asistieron a una mujer en pleno parto y ayudaron al nacimiento de su bebé
Kicillof sobre cierre de campaña en Moreno: “Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden”
Kicillof sobre cierre de campaña en Moreno: “Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden”
Robo y fuga en El Talar: las cámaras lo siguieron hasta que terminó tras las rejas
Robo y fuga en El Talar: las cámaras lo siguieron hasta que terminó tras las rejas