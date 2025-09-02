San Fernando: un joven fue asesinado y otros dos resultaron heridos en una pelea barrial en el barrio San Jorge

Un enfrentamiento en el barrio San Jorge de San Fernando dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años, y otros dos heridos. Los atacantes huyeron y son buscados intensamente por la policía.

Un joven de 19 años fue asesinado y otros dos resultaron heridos durante una pelea barrial en el barrio San Jorge de San Fernando, en la zona norte del conurbano bonaerense. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en la intersección de Palermo y Bella Vista, cuando varios individuos atacaron a balazos a las víctimas y luego escaparon.

La víctima fatal fue identificada oficialmente como Rodrigo Alejandro Rojas, quien recibió disparos en el brazo izquierdo y en la región torácica. Según testigos, el joven habría fallecido antes de ingresar al hospital. Los peritos de la Policía Científica confirmaron las heridas de arma de fuego en la autopsia preliminar.

Junto a Rojas fueron alcanzados por las balas un adolescente de 15 años y otro joven de 19 años. Ambos fueron trasladados al Hospital San Cayetano, donde permanecen fuera de peligro. El menor sufrió una lesión en la pelvis y el mayor fue alcanzado en los glúteos.

Voceros judiciales confirmaron que el segundo herido de 19 años tenía pedido de captura desde el 11 de agosto por una causa caratulada como “Tentativa de homicidio”, en un hecho ocurrido en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta 202) y Viviant, en el mismo vecindario. Tras recibir el alta, fue detenido por la policía.

Los investigadores descartaron que el ataque haya tenido fines de robo y lo vinculan directamente con una disputa entre bandas locales. La causa fue caratulada como “Homicidio y lesiones”.

Efectivos de la comisaría 4ª de San Fernando, junto con la SubDDI local y el área de Inteligencia Criminal, realizan múltiples procedimientos en busca de los responsables.