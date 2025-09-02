Victoria Villarruel visitó la fábrica FATE en San Fernando y recibió la queja de los trabajadores por las políticas de Milei

En el Día de la Industria, Victoria Villarruel recorrió la planta de Fate en San Fernando, donde mantuvo un cruce con Alejandro Crespo del Sutna, que denunció despidos y criticó la Ley Bases.

Victoria Villarruel visitó este martes la planta de Fate en San Fernando en el marco del Día de la Industria Nacional, donde protagonizó un tenso cruce con Alejandro Crespo, secretario general del Sutna y dirigente del Frente de Izquierda. Durante el recorrido, la vicepresidenta también recibió el repudio del sindicato, que denunció la caída de la producción y los despidos en el sector.

“Le entregamos una carta en mano con reclamos y le dije que la fábrica está a mitad de producción y que hubo despidos, y que eso es consecuencia de la Ley Bases que ella desempató”, afirmó Crespo en declaraciones a La Nación. Según el dirigente, Villarruel respondió que “es necesario buscar soluciones”.

El reclamo sindical se da en un contexto de crisis en la industria del neumático. Dos de las tres fábricas del país activaron el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta de los años 90 que habilita suspensiones y pagos menores en las indemnizaciones. En Bridgestone se registraron 452 despidos, además de retiros acordados, mientras que en Fate hubo 97 despidos hasta julio.

En una carta abierta publicada en redes sociales, el Sutna denunció que el gobierno habilita “importaciones indiscriminadas que son utilizadas por las patronales para producir despidos y todo tipo de desvinculaciones, y bajo ese contexto rebajar salarios, atacar los convenios colectivos y todas las condiciones laborales en un cuadro de recesión económica generalizada”.

El sindicato también recordó que la fábrica de Fate fue escenario de violencia durante la última dictadura militar y cuestionó la figura de la vicepresidenta: “Desde ya, la presencia de Villarruel (vicepresidenta del gobierno de Milei y clara defensora de los militares genocidas y del terrorismo de Estado), merece el mayor de los repudios en una fábrica cuyo componente obrero ha sufrido durante el proceso militar persecuciones, desapariciones forzadas y todo tipo de extrema violencia”.

Además, el Sutna calificó como “una verdadera provocación” la elección del 2 de septiembre, Día de la Industria, para la visita. “La fábrica de neumáticos nacional FATE, al igual que Bridgestone y Pirelli, ha bajado su producción a la mitad, mudando inversiones a otras actividades de baja mano de obra o a la especulación financiera, mientras las otras dos reemplazaron trabajo argentino por cubiertas importadas”, señaló el gremio.

Por su parte, el equipo de comunicación de Villarruel emitió un comunicado en el que no se mencionó el cruce con Crespo ni el rechazo sindical. Solo se destacó que “fue recibida por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, acompañado por su equipo directivo, quienes le brindaron un panorama sobre la actualidad de la empresa y su producción durante el recorrido por las diferentes etapas productivas”.