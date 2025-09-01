Juan Furnari: “La economía y la seguridad son la mayor preocupación en Tigre”

El candidato a concejal en Tigre por La Libertad Avanza, Juan Furnari, analizó la apatía electoral de cara al próximo domingo, remarcó la confusión entre elecciones y destacó que los vecinos expresan cada vez más preocupación por la economía y la seguridad.

En la última semana de campaña, el candidato a concejal en Tigre por La Libertad Avanza, Juan Furnari, se refirió al clima electoral en el distrito y a la necesidad de reforzar la participación ciudadana. “A nosotros particularmente nos está yendo muy bien. Hay lugares donde algunos vecinos nos dicen que no nos van a acompañar, lo cual es lógico, pero también vemos una parte de apatía y otra de desconocimiento en relación a la elección de este domingo”, señaló en diálogo con Conexión Local por FM Open.

El dirigente explicó que muchos vecinos confunden los comicios legislativos con los de octubre. “Esta es la elección que más nos interesa como vecinos de Tigre, porque vamos a elegir nuestras autoridades locales y renovar la mitad del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar”, destacó. En ese sentido, advirtió: “Hemos visto hasta cierta confusión con la presencia de referentes locales en la boleta provincial. Algunos piensan que se vota intendente, y eso también genera problemas”.

Consultado sobre la participación, Furnari sostuvo que “en elecciones legislativas suele votar menos gente que cuando se eligen cargos ejecutivos” y recordó que “tras la pandemia hubo casos puntuales de mayor concurrencia, como en 2021, pero esta vez vemos un escenario con menor interés”. Para él, el desafío es promover el compromiso ciudadano: “Me parece sano decirle a todos los vecinos que vayan a votar, no importa a quién. Eso refuerza las instituciones”.

Respecto a los temas que surgen en el contacto con los vecinos, reconoció que predominan las preocupaciones nacionales. “La coyuntura económica pesa mucho más que las cuestiones locales. La inflación, el estancamiento del empleo y lo que fue el plan platita del gobierno anterior siguen muy presentes”, expresó.

Sin embargo, también remarcó que en Tigre crece otra preocupación: “La seguridad empezó a surgir con fuerza en las charlas, algo que antes no ocurría tanto. Aunque no tengamos los mismos niveles que en otros puntos del conurbano, la inquietud se incrementa de manera exponencial”.

Sobre el final de la entrevista, Furnari invitó a acompañar a su espacio en las urnas: “Quiero aprovechar la oportunidad para pedirles a los vecinos que nos acompañen con la lista violeta 2206. Somos vecinos que caminamos Tigre todo el año y nos consideramos servidores públicos al servicio de la comunidad”.

Nota completa a Juan Furnari