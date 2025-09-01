Patricia Bullrich presentó desde San Isidro “estadísticas récord” de incautaciones y destacó la mejora en seguridad en 2025

En San Isidro, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó estadísticas de incautaciones de drogas del primer semestre de 2025, junto al intendente Ramón Lanús y referentes de La Libertad Avanza. El candidato a concejal Jorge Panadero Álvarez destacó la coordinación con Gendarmería en barrios populares y el fortalecimiento del sistema local de seguridad.

En San Isidro, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó las estadísticas oficiales del primer semestre de 2025, que marcan un nuevo récord histórico en la incautación de drogas, incluyendo un incremento del 6% en cocaína respecto al año anterior. Durante el acto, el candidato a concejal del Frente La Libertad Avanza, Jorge Panadero Álvarez, destacó la coordinación con las fuerzas nacionales y locales en la lucha contra la inseguridad.

“En San Isidro creamos un sistema de seguridad local que hoy cuenta con 134 patrullas, 2.100 cámaras nuevas, 300 agentes patrullando las calles y más de 15.000 vecinos adheridos a ‘Ojos en Alerta’”, señaló Álvarez. “Pero nada de lo que hagamos será suficiente si desde todos los niveles de gobierno no hay una lucha mancomunada contra la inseguridad y el narcotráfico. Por eso celebramos el gran trabajo de Patricia Bullrich a nivel nacional y, en San Isidro, el refuerzo de Gendarmería en barrios populares”.

Bullrich destacó que, además de alcanzar la tasa de homicidios más baja de América Latina, la Argentina pasó del puesto 51 al 46 en el Global Peace Index y fue clasificada en nivel 1 de seguridad para los viajeros por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Respecto a los secuestros de drogas, la ministra precisó que la marihuana incautada aumentó un 35% en comparación con 2024, mientras que las drogas sintéticas registraron un incremento del 5%. “Hemos superado el número de detenidos en operativos antidrogas en más del 27%, lo que implica un menor nivel de impunidad”, indicó.

En lo que va de 2025, se realizaron 15 mil procedimientos, un 16% más que en 2024, reflejando el trabajo articulado entre Fuerzas Federales, fuerzas provinciales, organismos judiciales y áreas de inteligencia criminal. Bullrich subrayó que más del 80% de los operativos de incautación de drogas fueron realizados en conjunto con organismos nacionales, asegurando resultados efectivos tanto en grandes cargamentos como en narcomenudeo.

Entre los planes destacados, Bullrich mencionó Plan Bandera en Rosario, que durante el semestre registró 1.738 procedimientos con 1.469 detenciones y el secuestro de 1.660 kilos de droga, 55.000 unidades de drogas sintéticas y más de 960.000 kilos de precursores químicos, junto a una reducción significativa de homicidios dolosos y delitos violentos. Por su parte, el Plan Güemes concentró su accionar en la frontera de Orán y zonas cercanas, con 1.193 procedimientos y 464 detenidos, mientras que el Plan 90/10, destinado a ciudades con mayor densidad poblacional, registró 3.995 operativos y 2.951 aprehendidos.

Bullrich también resaltó la importancia de la participación de la comunidad y la colaboración ciudadana, señalando que “muchas personas llaman al 134 y nos brindan datos concretos o por las investigaciones propias que se llevan adelante”.

Acompañaron a la ministra en su presentación los secretarios de Seguridad y de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Alejandra Monteoliva y Martín Verrier, además de las máximas autoridades de las Fuerzas Federales.