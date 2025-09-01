En San Fernando, Julio Zamora se reunió con vecinos y sindicalistas y planteó propuestas

El intendente de Tigre y candidato a senador por Somos Buenos Aires, Julio Zamora, participó de actividades en San Fernando, donde dialogó con el sindicato La Fraternidad y vecinos de Virreyes. Cuestionó a Provincia y Nación por la falta de respuestas en salud, educación y seguridad.

En San Fernando, el intendente de Tigre y candidato a senador por Somos Buenos Aires en la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, cuestionó a la Provincia y al Gobierno nacional por la falta de respuestas en materia de salud, educación y seguridad.

“Tenemos que atender la salud, educación y seguridad porque la Provincia no se está ocupando como corresponde”, sostuvo Zamora en un encuentro con vecinos del barrio María Isabel, en la localidad de Virreyes, donde estuvo acompañado por el candidato a concejal Gustavo Aguilera. Allí también expuso el modelo de seguridad implementado en Tigre.

Previamente, Zamora participó de una reunión con el sindicato La Fraternidad, donde conversó con sus integrantes sobre la coyuntura económica y social. “Estuvimos en San Fernando junto a Gustavo Aguilera para mantener una mesa de diálogo con miembros de La Fraternidad. También, nos acercamos a Virreyes para atender a los vecinos y vecinas en relación a sus problemáticas vinculadas a la violencia en los barrios”, declaró.

Durante la charla con el gremio ferroviario, reafirmó su identidad peronista, valoró la historia del movimiento obrero y explicó el origen de Somos Buenos Aires, el nuevo espacio político que integra. También analizó la situación económica nacional, advirtiendo sobre el desempleo, el cierre de Pymes y el recorte en obras públicas.

En Virreyes, además de los problemas de seguridad, Zamora hizo referencia a otras áreas críticas: cuestionó el accionar del Gobierno nacional en materia de discapacidad y señaló la disminución del poder adquisitivo de los jubilados.