Partido Libertario en Tigre: candidatos denuncian irregularidades en La Libertad Avanza y presentan propuestas locales

Los candidatos del Partido Libertario en Tigre, Diego Simán y Gabriela Caniglia, cuestionan el armado de La Libertad Avanza en el distrito, denuncian irregularidades y remarcan sus propuestas en urbanismo, seguridad y comercio.

El Partido Libertario en Tigre se presentó como una alternativa frente a lo que sus referentes consideran irregularidades en el armado de La Libertad Avanza en el distrito. Los candidatos Diego Simán y Gabriela Caniglia denunciaron la incorporación de dirigentes ajenos a la doctrina de Javier Milei y remarcaron sus propuestas locales en materia de urbanismo, seguridad y comercio.

Simán apuntó directamente contra dirigentes como Sebastián Pareja y el “Nene” Vera, a quienes acusó de sumar referentes “kirchneristas” en Tigre, dejando de lado a dirigentes libertarios históricos como Cervetto y Diego Avancini. “Estos nuevos actores, a quienes calificamos de casta, no sólo buscan cargos, sino que también ejercen aprietes políticos, como la supuesta demanda de la presidencia del bloque”, expresó. La tensión se profundizó tras un hecho de vandalismo contra el auto del concejal Avancini, lo que llevó a los candidatos a reafirmar que su compromiso está con el Partido Libertario como “base doctrinaria” del mileísmo.

Más allá de estas disputas, Simán y Caniglia remarcaron que su prioridad es representar a los vecinos con una gestión de “puertas abiertas”, en contacto directo con la comunidad. En ese marco, destacaron la aprobación de una ordenanza que permite la sepultura por muerte fetal, una medida que, según Simán, convirtió a Tigre en pionero en el país al dar una respuesta “desde lo humano” a las familias.

Entre las propuestas se encuentra también la prohibición del avance de las “saladitas”, luego de escuchar reclamos de comerciantes locales que denunciaban competencia desleal. En materia de seguridad, presentaron pedidos de informes y proyectos, advirtiendo sobre la falta de planificación en el distrito.

En cuanto a infraestructura y planificación urbana, Caniglia, candidata por Don Torcuato, señaló problemas de limpieza, tránsito y la ausencia de planificación vial, lo que derivó en un crecimiento desordenado. “Nuestro rol es pedirle a la Municipalidad que ejecute las acciones necesarias para mejorar la calidad de vida”, explicó.

Simán coincidió en la necesidad de pensar Tigre a futuro. “Tigre debe planificar a 15, 20 años y no solo poner parches para salir del apuro”, remarcó. Por eso, los concejales libertarios propusieron declarar una emergencia urbanística y suspender las construcciones en altura hasta que se actualice el código de zonificación.

Con un discurso centrado en la transparencia, la planificación y la rendición de cuentas, los candidatos insistieron en que su lealtad es con los vecinos y con la doctrina de la libertad, en contraposición a lo que llaman la “vieja política”.