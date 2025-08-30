Julio Zamora desde Rincón de Milberg: “El Gobierno no toma nota de lo que le pasa a la ciudadanía”

En Rincón de Milberg, el candidato a senador provincial y actual intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó al Gobierno nacional y pidió “un Estado presente” para jubilados, personas con discapacidad y quienes sufren adicciones.

En el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas, el candidato a senador provincial de Somos Buenos Aires por la Primera Sección Electoral y actual intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó al Gobierno nacional y convocó a participar en los comicios del 7 de septiembre. El encuentro tuvo lugar en la localidad de Rincón de Milberg.

“Las personas con discapacidad, los jubilados y aquellos que sufren adicciones necesitan un Estado presente. Es importante ir a votar el 7 de septiembre para cambiar esta triste realidad”, señaló Zamora durante la reunión con vecinos.

El dirigente también manifestó: “El Gobierno nacional no toma nota realmente de lo que le pasa a los vecinos. Por eso es importante acercarse a votar, para que empecemos a cambiar esa realidad que es triste y angustiante para muchas familias”.

En su discurso, Zamora repasó algunas de las principales obras impulsadas por la gestión local, entre ellas la pista de atletismo en el Centro Deportivo Sarmiento, el Polideportivo N°19 “Bocha” Marrero en General Pacheco, el Hospital Cardiovascular en Tigre centro y la Escuela Secundaria N°47 de Benavídez. Además, destacó los avances en los teatros municipales de Don Torcuato y El Talar, y en el Hospital de Alta Complejidad de Adultos. Sobre este último sostuvo: “Es una obra que nos enorgullece y que la vamos a terminar porque los vecinos se lo merecen”.

El candidato explicó además los alcances de la coalición Somos Buenos Aires y respondió consultas vinculadas con seguridad, salud, deporte y cultura.

En la actividad también participó la candidata a concejal de Tigre, Natalia Albornoz, quien señaló: “Fue un encuentro muy lindo con Julio Zamora y los vecinos para explicarles un poco la modalidad que llevamos desde el espacio y los trabajos que tenemos de cara al futuro”.