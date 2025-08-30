Dos detenidos por el homicidio de Iván Ezequiel Pelayo en la puerta de un supermercado de Escobar

En menos de 24 horas, la Policía detuvo a los acusados del homicidio de Iván Ezequiel Pelayo, asesinado en la puerta de un supermercado en Escobar. Se investiga si fue un ajuste de cuentas.

En menos de 24 horas, la Policía de Escobar detuvo a los dos acusados del homicidio de Iván Ezequiel Pelayo, un joven de 26 años que fue asesinado el jueves por la noche en la puerta de un supermercado del barrio San Luis. Los agresores, de 26 y 40 años, fueron arrestados tras un intenso operativo que incluyó allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió cuando Pelayo llegó al comercio en un Nissan Tiida gris. Mientras se dirigía hacia la entrada, fue abordado por dos hombres que lo golpearon y lo enfrentaron en un forcejeo. Según relataron fuentes oficiales, “uno de los agresores efectuó un disparo en la cabeza del joven y se dieron a la fuga en el vehículo de la víctima”.

Las cámaras del supermercado registraron la secuencia en la que la víctima cayó al suelo sin poder moverse. Fue trasladada en código rojo a la UDP de Garín, donde permaneció internada en estado crítico por pérdida de masa encefálica. Horas más tarde, el personal médico confirmó su muerte.

La investigación quedó a cargo de la UFI 5 de Escobar, liderada por la fiscal Claudia Mangiantini, quien ordenó tareas de campo y el análisis de las grabaciones. A partir de esos registros, se identificó a los sospechosos, domiciliados en Garín, a través de elementos como un aro y zapatillas, además de sus perfiles en Facebook.

El viernes por la tarde se realizaron tres allanamientos. En uno de ellos se detuvo al hombre de 40 años en una vivienda de Tierra del Fuego y calle 6. El segundo sospechoso, de 26, fue capturado en Cabo de Hornos entre Zabala y Pueyrredón. En los procedimientos se secuestraron gorras, celulares y otros elementos vinculados al caso. Aunque el tercer allanamiento dio negativo, poco después se halló el auto de la víctima abandonado en Lagomarsino, Pilar, donde será peritado por la Policía Científica.

Las actuaciones sumariales están a cargo de la Comisaría 1ra de Escobar, bajo supervisión del juez de garantías Mariano Chausis. Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar calificaron de “excepcional” la rapidez del operativo y expresaron: “Sentimos un profundo dolor por este hecho. Ahora esperamos que estos delincuentes sean procesados y condenados”.

Entre las hipótesis de los investigadores se evalúa un posible ajuste de cuentas. Aún no se confirmó si los detenidos tenían antecedentes penales ni si la víctima había estado involucrada en conflictos previos.