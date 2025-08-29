Julio Zamora en Vicente López: “El Gobierno nacional no acompaña a las instituciones educativas”

Durante su visita a Vicente López, Julio Zamora, candidato a senador por la Primera Sección de Somos Buenos, recorrió colegios y clubes de barrio y destacó la falta de apoyo del Estado nacional y provincial, impulsando la necesidad de armar una agenda conjunta para sostener estas instituciones.

En el marco de la campaña electoral de los comicios del 7 de septiembre, Julio Zamora, candidato a senador provincial por la Primera Sección de Somos Buenos, recorrió colegios y clubes de barrio en Vicente López, donde alertó sobre la falta de acompañamiento del Estado nacional y provincial a estas instituciones.

“Conocimos la realidad educativa de las instituciones locales y de los clubes de zona norte. Es una situación que está atravesada por el retiro del Estado de sus obligaciones; una Provincia de Buenos Aires que no brinda facilidades para realizar diferentes trámites y un Gobierno nacional que aplica tarifas de servicios a un costo muy elevado”, afirmó el jefe comunal de Tigre.

Durante la jornada, Zamora destacó: “Desde el Estado Nacional no acompañan a estas instituciones. Las reuniones que llevamos adelante son fructíferas para armar una agenda y que de esa manera sepamos cómo trabajar de manera articulada para que los clubes de barrio y entidades educativas puedan mantenerse y gestionarse”.

La actividad comenzó con la visita al colegio Virgen del Carmen, donde dialogó con las autoridades sobre las necesidades del barrio y los desafíos ante la ausencia del Estado, incluyendo la falta de políticas públicas destinadas a la salud mental y obras de infraestructura. El establecimiento realiza acciones solidarias con jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

Posteriormente, Zamora se reunió con representantes de la Federación de Entidades Culturales, Deportivas y Sociales de la zona norte (CONVIVIR) en el club Domingo Faustino Sarmiento, donde conoció de primera mano las problemáticas de los clubes de barrio. Entre ellas, señaló el elevado costo de los servicios públicos y la dificultad para acceder a subsidios. “Hace varios años los clubes de barrio están desvalorizados”, sostuvo.

La recorrida culminó con un almuerzo junto al equipo local de Somos Buenos Aires, encabezado por María Pía Zorzoli, y militantes, donde dialogaron sobre la campaña política y las necesidades que la comunidad transmite al recorrer los barrios. Los ejes principales incluyen educación, salud y seguridad, problemáticas que se replican en toda la Provincia de Buenos Aires.