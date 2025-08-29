Pronóstico del tiempo en AMBA: lluvias y alerta amarilla durante el fin de semana por la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta de Santa Rosa traerá lluvias y tormentas entre el sábado y el lunes en el AMBA y gran parte del país. Rigen alertas amarillas por precipitaciones, vientos y nevadas en varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el fin de semana estará marcado por lluvias, tormentas y alertas amarillas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en varias provincias del país, debido a la llegada de la tormenta de Santa Rosa.

En el AMBA, las precipitaciones comenzarán en la noche del sábado y se extenderán hasta el lunes por la mañana. El organismo advirtió que podrían acumularse entre 20 y 120 milímetros, con valores que en algunos sectores superarían los 150 milímetros.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

Este viernes se espera cielo nublado y temperaturas entre 14 y 20 grados, sin lluvias. El sábado continuará con neblinas matinales y cielo cubierto, con lluvias aisladas hacia la noche.

El domingo será la jornada más inestable, con tormentas desde la mañana y precipitaciones persistentes durante la tarde y la noche. La temperatura oscilará entre 15 y 19 grados.

El lunes todavía habrá lluvias aisladas en horas de la mañana, pero con tendencia a mejorar hacia la tarde.

Desde el martes y hasta el jueves, el pronóstico indica descenso de temperatura, con mínimas de 8 y máximas de 17 grados, cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Zonas más afectadas

El SMN informó que además del AMBA, la tormenta impactará en el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, el este de San Juan y de La Rioja.

Las lluvias comenzarán este viernes por la noche en el sur y oeste de Mendoza, y el sábado se extenderán a San Luis, San Juan, La Rioja, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y el norte y oeste bonaerense.

El domingo avanzarán hacia Entre Ríos y el resto de Buenos Aires, incluyendo nuevamente al Área Metropolitana.

Alertas por tormentas, vientos y nevadas

El organismo emitió alertas amarillas por tormentas y lluvias en las zonas afectadas, así como por nevadas y vientos en distintas regiones.

El lunes 1° de septiembre, las provincias más comprometidas serán Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

El evento estará acompañado por un incremento en la intensidad del viento del sudeste y sur, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 a 90 km/h.