Femicidio en San Martín: discutió con su ex, la roció con combustible y murió tras ser prendida fuego

Una mujer de 31 años, identificada como Ana Clara Luna, murió tras ser quemada por su ex pareja en Ciudad Jardín El Libertador, partido de San Martín. El ataque ocurrió en plena calle y frente a su actual novio. Había antecedentes de violencia de género.

Un brutal femicidio conmocionó a Ciudad Jardín El Libertador, en el partido de San Martín. Una mujer de 31 años, identificada como Ana Clara Luna, murió tras ser atacada por su ex pareja, quien la roció con combustible y la prendió fuego delante de su actual novio y de otras seis personas.

El ataque ocurrió en la madrugada del miércoles, minutos antes de las 5, en la intersección de El Ombú y El Clavel. El agresor, identificado como Á.G., se acercó a la víctima y, tras una discusión, arrojó líquido inflamable sobre su cuerpo y lo encendió con un encendedor.

Antecedentes de violencia

Según trascendió, la mujer había sufrido amenazas previas por parte del agresor, con quien tenía hijos en común. Pese a los antecedentes de violencia de género, nunca realizó una denuncia formal.

El momento del ataque

La víctima corrió envuelta en llamas algunos metros hasta caer sobre el pavimento. Allí, testigos del hecho lograron apagar el fuego y auxiliarla.

En un primer momento, fue trasladada en grave estado al Hospital Fleming y luego derivada al Hospital Diego Thompson, donde permaneció internada con más del 70% del cuerpo quemado. El personal médico confirmó su muerte pocas horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Investigación

La fiscalía de San Martín inició la búsqueda del agresor, que escapó hacia la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas tras el ataque. Según fuentes judiciales, el hombre fue detenido este jueves.

Si bien todavía no están claras las causas que originaron la discusión, los investigadores consideran como una de las hipótesis el consumo problemático de drogas, tanto de la víctima como del agresor.