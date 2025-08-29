edición 7851 - visitas hoy 21480

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales

Femicidio en San Martín: discutió con su ex, la roció con combustible y murió tras ser prendida fuego

El femicidio más brutal en San Martín: la prendió fuego frente a todos
Una mujer de 31 años, identificada como Ana Clara Luna, murió tras ser quemada por su ex pareja en Ciudad Jardín El Libertador, partido de San Martín. El ataque ocurrió en plena calle y frente a su actual novio. Había antecedentes de violencia de género.

Un brutal femicidio conmocionó a Ciudad Jardín El Libertador, en el partido de San Martín. Una mujer de 31 años, identificada como Ana Clara Luna, murió tras ser atacada por su ex pareja, quien la roció con combustible y la prendió fuego delante de su actual novio y de otras seis personas.


El ataque ocurrió en la madrugada del miércoles, minutos antes de las 5, en la intersección de El Ombú y El Clavel. El agresor, identificado como Á.G., se acercó a la víctima y, tras una discusión, arrojó líquido inflamable sobre su cuerpo y lo encendió con un encendedor.


Antecedentes de violencia
Según trascendió, la mujer había sufrido amenazas previas por parte del agresor, con quien tenía hijos en común. Pese a los antecedentes de violencia de género, nunca realizó una denuncia formal.


El momento del ataque
La víctima corrió envuelta en llamas algunos metros hasta caer sobre el pavimento. Allí, testigos del hecho lograron apagar el fuego y auxiliarla.


En un primer momento, fue trasladada en grave estado al Hospital Fleming y luego derivada al Hospital Diego Thompson, donde permaneció internada con más del 70% del cuerpo quemado. El personal médico confirmó su muerte pocas horas después debido a la gravedad de las lesiones.


Investigación
La fiscalía de San Martín inició la búsqueda del agresor, que escapó hacia la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas tras el ataque. Según fuentes judiciales, el hombre fue detenido este jueves.


Si bien todavía no están claras las causas que originaron la discusión, los investigadores consideran como una de las hipótesis el consumo problemático de drogas, tanto de la víctima como del agresor.

Últimas Noticias

Aumento de combustibles en septiembre 2025: el Gobierno oficializó nuevos impuestos a la nafta y al gasoil
Aumento de combustibles en septiembre 2025: el Gobierno oficializó nuevos impuestos a la nafta y al gasoil
Pronóstico del tiempo en AMBA: lluvias y alerta amarilla durante el fin de semana por la tormenta de Santa Rosa
Pronóstico del tiempo en AMBA: lluvias y alerta amarilla durante el fin de semana por la tormenta de Santa Rosa
San Isidro reconoce a 87 médicos residentes de sus hospitales municipales
San Isidro reconoce a 87 médicos residentes de sus hospitales municipales
El Municipio de Tigre llevó el programa Identidad Tigre a Don Torcuato para fortalecer el vínculo educativo
El Municipio de Tigre llevó el programa Identidad Tigre a Don Torcuato para fortalecer el vínculo educativo
Julio Zamora se reunió con instituciones de Las Tunas y presentó las propuestas de Somos Buenos Aires
Julio Zamora se reunió con instituciones de Las Tunas y presentó las propuestas de Somos Buenos Aires
Obras hidráulicas en el Río Luján: Kicillof supervisó los avances en Luján y Mercedes
Obras hidráulicas en el Río Luján: Kicillof supervisó los avances en Luján y Mercedes