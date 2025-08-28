edición 7850 - visitas hoy 44082

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

El Municipio de Tigre llevó el programa Identidad Tigre a Don Torcuato para fortalecer el vínculo educativo

Niños y niñas de Don Torcuato participaron del programa Identidad Tigre en su escuela
El Municipio de Tigre desarrolló una nueva jornada del programa Identidad Tigre en el Centro Educativo Complementario Nuestra Señora del Valle, en Don Torcuato. Los alumnos participaron de juegos y dinámicas para conocer la historia y cultura local, fortaleciendo el sentido de pertenencia con su ciudad.

El Municipio de Tigre desarrolló una nueva jornada del programa Identidad Tigre en el Centro Educativo Complementario Nuestra Señora del Valle, en la localidad de Don Torcuato.


El objetivo de esta iniciativa itinerante es acercar a los más chicos el patrimonio natural y cultural del distrito, al mismo tiempo que se refuerza el vínculo de las instituciones educativas con la comunidad.


Durante el encuentro, niños y niñas participaron de actividades lúdicas y participativas que les permitieron explorar la historia, los atractivos turísticos y la identidad cultural de Tigre.


La propuesta busca construir un sentido de pertenencia en las nuevas generaciones, fortaleciendo la conexión entre la escuela y la ciudad a través de dinámicas innovadoras y recreativas.


Para más información sobre el programa, los vecinos pueden comunicarse a través de las redes sociales de la Subsecretaría de Turismo: Facebook Viví Tigre, Instagram @turismotigre y Twitter @vivi_tigre. También en las cuentas de la Subsecretaría de Educación: Facebook Educación Tigre e Instagram @educaciontigre.

Últimas Noticias

San Isidro reconoce a 87 médicos residentes de sus hospitales municipales
San Isidro reconoce a 87 médicos residentes de sus hospitales municipales
Julio Zamora se reunió con instituciones de Las Tunas y presentó las propuestas de Somos Buenos Aires
Julio Zamora se reunió con instituciones de Las Tunas y presentó las propuestas de Somos Buenos Aires
Obras hidráulicas en el Río Luján: Kicillof supervisó los avances en Luján y Mercedes
Obras hidráulicas en el Río Luján: Kicillof supervisó los avances en Luján y Mercedes
Procesan con prisión preventiva a dos miembros de banda de salideras en Belgrano

La Justicia procesó con prisión preventiva a dos hombres acusados de integrar una banda de salideras en Belgrano, tras robos ocurridos entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. La investigación se inició por un hecho ocurrido en la avenida Olazábal y permitió identificar a otros sospechosos.

Mundial 2026: el Gobierno asegura que la TV Pública transmitirá el torneo
Mundial 2026: el Gobierno asegura que la TV Pública transmitirá el torneo
Selección argentina: Lionel Messi lidera la convocatoria para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
Selección argentina: Lionel Messi lidera la convocatoria para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas