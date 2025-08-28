El Municipio de Tigre llevó el programa Identidad Tigre a Don Torcuato para fortalecer el vínculo educativo

El Municipio de Tigre desarrolló una nueva jornada del programa Identidad Tigre en el Centro Educativo Complementario Nuestra Señora del Valle, en Don Torcuato. Los alumnos participaron de juegos y dinámicas para conocer la historia y cultura local, fortaleciendo el sentido de pertenencia con su ciudad.

El Municipio de Tigre desarrolló una nueva jornada del programa Identidad Tigre en el Centro Educativo Complementario Nuestra Señora del Valle, en la localidad de Don Torcuato.

El objetivo de esta iniciativa itinerante es acercar a los más chicos el patrimonio natural y cultural del distrito, al mismo tiempo que se refuerza el vínculo de las instituciones educativas con la comunidad.

Durante el encuentro, niños y niñas participaron de actividades lúdicas y participativas que les permitieron explorar la historia, los atractivos turísticos y la identidad cultural de Tigre.

La propuesta busca construir un sentido de pertenencia en las nuevas generaciones, fortaleciendo la conexión entre la escuela y la ciudad a través de dinámicas innovadoras y recreativas.

Para más información sobre el programa, los vecinos pueden comunicarse a través de las redes sociales de la Subsecretaría de Turismo: Facebook Viví Tigre, Instagram @turismotigre y Twitter @vivi_tigre. También en las cuentas de la Subsecretaría de Educación: Facebook Educación Tigre e Instagram @educaciontigre.