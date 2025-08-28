Julio Zamora se reunió con instituciones de Las Tunas y presentó las propuestas de Somos Buenos Aires

En un encuentro con instituciones de Las Tunas, el candidato a senador por Somos Buenos Aires, Julio Zamora, escuchó reclamos de vecinos sobre salud, seguridad y obras, y destacó los avances de gestión en Tigre.

Julio Zamora, candidato a senador por Somos Buenos Aires en la Primera Sección Electoral, se reunió con instituciones del barrio Las Tunas, en General Pacheco, para dialogar sobre propuestas políticas y escuchar las necesidades de los vecinos. El encuentro se realizó en el Centro de Jubilados San Antonio y contó con referentes sociales, culturales y deportivos de la zona.

Durante la jornada, se abordaron problemáticas vinculadas a salud, seguridad, obras públicas, educación, cultura y deporte. También se discutieron reclamos concretos de la comunidad relacionados con la recolección de basura, inundaciones, inseguridad en comercios y adicciones.

Zamora remarcó la importancia del contacto directo con la gente: “Estuvimos reunidos con instituciones de Las Tunas para contarles sobre la decisión de formar parte de ‘Somos’. Pudimos hacer un balance de lo que venimos haciendo en el Municipio desde diferentes áreas y conversar sobre la situación socioeconómica que sufre el país. Además, escuchamos todas las necesidades que tienen en el barrio en relación a la basura, las inundaciones, seguridad, entre otras problemáticas”.

En el encuentro también se repasaron obras inauguradas recientemente en Tigre, como el Hospital de Medicina Cardiovascular Dr. Genaro Serantes, la pista de atletismo Abel Acevedo, la Escuela Secundaria N° 47 y el Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero. Zamora destacó además la construcción en marcha de dos teatros y un hospital de alta complejidad para adultos.

Guido, integrante de la Fundación Águila Visión, valoró la iniciativa: “Está muy bueno poder saber sobre la gestión y lo que se tiene en mente para el futuro. Nosotros trabajamos mancomunadamente con el Municipio y esto nos sirve. La conexión del intendente Julio Zamora con los vecinos es fundamental, para que sepa las verdaderas necesidades de nuestro barrio y dar soluciones en el día a día”.

Los vecinos también plantearon preocupaciones sobre narcotráfico, personas en situación de calle, necesidades en comedores, instalación de cámaras de seguridad, desempleo y la crisis de la industria nacional.

Karina, representante de la institución DEICAL, señaló: “Con el intendente Julio Zamora estoy agradecida por lo que hace en el barrio. Hace 20 años que trabajo y vivo acá, siento que siempre nos acompaña. Sé que a veces las condiciones no están dadas pero doy gracias a su gestión”.

Zamora, acompañado por funcionarios de su gestión local, reafirmó que el espacio Somos Buenos Aires busca fortalecer la participación ciudadana y generar propuestas basadas en las demandas de los vecinos.