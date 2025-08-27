Acción Vecinal lanza campaña de corte de boleta en San Isidro para “recuperar el municipio”

Acción Vecinal San Isidro, el espacio vecinal encabezado por Gustavo Posse, lanzó oficialmente su campaña de corte de boleta con el objetivo de “recuperar el municipio y devolverle a los vecinos un gobierno cercano y eficiente”.
La Lista 424 de Acción Vecinal postula como principales candidatos a concejales a Bárbara Broese y Walter Pérez. Posse, en un gesto de acompañamiento, integra la nómina como candidato a consejero escolar suplente.
Desde el espacio señalaron que los ejes de gestión estarán centrados en salud, seguridad y defensa del bolsillo de los vecinos. En ese marco, denunciaron que el actual gobierno municipal aplicó aumentos de tasas por encima de la inflación, lo que afecta directamente a familias y comercios locales.
La campaña propone dos opciones de voto con corte de boleta:
Opción 1: votar únicamente la boleta local de Acción Vecinal.
Opción 2: cortar la sección de concejales de la boleta provincial y reemplazarla por la de Acción Vecinal.
“San Isidro nunca estuvo tan mal. Es momento de volver a ser distintos y mejores, con un municipio que escuche y actúe en favor de la gente”, expresaron desde el espacio vecinal.
Para facilitar la modalidad, el partido instaló mesas en distintos puntos del distrito, donde los vecinos pueden retirar boletas y tijeras. También están disponibles en los locales partidarios de Acción Vecinal.