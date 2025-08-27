edición 7849 - visitas hoy 38232

Deportes / San Isidro

San Isidro y Fundación River Plate lanzaron una nueva escuela de fútbol en Boulogne

Con la Fundación River, San Isidro impulsa el deporte y la inclusión en Boulogne
El Municipio de San Isidro presentó junto a la Fundación River Plate la Escuela de Fútbol “Valores a la Cancha”, destinada a chicos de entre 6 y 14 años, que funcionará en la nueva cancha sintética del Campo de Deportes Nº2 de Boulogne.

San Isidro presentó este martes una nueva propuesta deportiva y social: la Escuela de Fútbol “Valores a la Cancha”, que funcionará en el Campo de Deportes Nº2 de Boulogne (Gurruchaga 2020). La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Fundación River Plate y está dirigida a chicos de entre 6 y 14 años.


La escuela utilizará la flamante cancha de césped sintético de fútbol 11, construida por el Municipio, que también puede dividirse en tres canchas de fútbol 7.


El proyecto es recreativo y formativo, con el objetivo de transmitir valores, promover la integración y fortalecer vínculos entre chicos y familias. “Desde el Municipio, creemos firmemente en el deporte como una poderosa herramienta de inclusión e integración social, y como un medio para educar y formar a nuestros chicos. Esta escuela de valores, que hoy inicia, busca precisamente eso: transmitir, a través del fútbol, principios y valores que acompañen a los jóvenes a lo largo de toda su vida”, afirmó el intendente Ramón Lanús durante la inauguración.


Horarios de entrenamiento por categorías



  • 2018/2017: martes y jueves a las 16 h

  • 2016/2015: lunes y miércoles a las 16 h

  • 2014/2013: martes y jueves a las 17 h

  • 2012/2011: lunes y miércoles a las 17 h

