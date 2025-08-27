San Isidro y Fundación River Plate lanzaron una nueva escuela de fútbol en Boulogne

El Municipio de San Isidro presentó junto a la Fundación River Plate la Escuela de Fútbol “Valores a la Cancha”, destinada a chicos de entre 6 y 14 años, que funcionará en la nueva cancha sintética del Campo de Deportes Nº2 de Boulogne.

San Isidro presentó este martes una nueva propuesta deportiva y social: la Escuela de Fútbol “Valores a la Cancha”, que funcionará en el Campo de Deportes Nº2 de Boulogne (Gurruchaga 2020). La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Fundación River Plate y está dirigida a chicos de entre 6 y 14 años.

La escuela utilizará la flamante cancha de césped sintético de fútbol 11, construida por el Municipio, que también puede dividirse en tres canchas de fútbol 7.

El proyecto es recreativo y formativo, con el objetivo de transmitir valores, promover la integración y fortalecer vínculos entre chicos y familias. “Desde el Municipio, creemos firmemente en el deporte como una poderosa herramienta de inclusión e integración social, y como un medio para educar y formar a nuestros chicos. Esta escuela de valores, que hoy inicia, busca precisamente eso: transmitir, a través del fútbol, principios y valores que acompañen a los jóvenes a lo largo de toda su vida”, afirmó el intendente Ramón Lanús durante la inauguración.

Horarios de entrenamiento por categorías