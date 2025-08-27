El Eternauta: el detrás de escena llega a Vicente López con una charla abierta en el Cine York

El próximo 28 de agosto, el Cine York de Olivos será escenario de un encuentro abierto y gratuito con el equipo de arte y vestuario de El Eternauta, quienes revelarán cómo se creó el universo visual de la serie protagonizada por Ricardo Darín.

El próximo jueves 28 de agosto a las 20:30, el Cine York (Juan B. Alberdi 895, Olivos) será sede de un encuentro único con el equipo de arte y vestuario de la serie El Eternauta, que mantendrá una charla abierta con el público. La actividad será con entrada gratuita y por orden de llegada.

La exitosa serie argentina, protagonizada por Ricardo Darín, se consolidó como una de las más vistas en plataformas de streaming, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Gran parte de la producción se filmó en Vicente López, con escenas en lugares emblemáticos como la Avenida Maipú, el Puente Saavedra, el Puerto de Olivos y la Estatua de la Libertad de Munro.

La exposición, titulada “El Eternauta desde adentro: arte y vestuario”, contará con la participación de los co-directores de arte María Battaglia y Julián Romera, junto con la diseñadora de vestuario Patricia Conta, quienes compartirán con los vecinos los desafíos de adaptar al lenguaje audiovisual el histórico cómic de ciencia ficción argentino.

Durante el encuentro se abordará el proceso creativo que incluyó la elección y adaptación de locaciones reales de Buenos Aires, la confección de vestuarios y la elaboración de máscaras diseñadas desde cero.

El equipo también se referirá a la etapa de postproducción, donde se diseñaron y supervisaron fondos, entornos y efectos visuales. Este trabajo fue realizado junto al director Bruno Stagnaro y al director de fotografía Gastón Girod, con el objetivo de generar un universo creíble, con realismo físico y fuerza narrativa.

Además, el público podrá conocer cómo el área de arte y vestuario involucró a más de 40 profesionales, entre artistas, biólogos, radioaficionados, ferroviarios y bomberos, que llegaron a vestir a 500 personas en una sola jornada de rodaje.

De esta manera, los vecinos de Vicente López tendrán la posibilidad de acceder a los secretos de la producción que llevó al clásico de Héctor Germán Oesterheld a convertirse en una de las series más exitosas de la región.