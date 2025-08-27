edición 7849 - visitas hoy 28035

Política / Tigre

Julio Zamora reunió a militantes en Don Torcuato y ratificó el rumbo de Somos Buenos Aires

En el Club Juventud Unida de Don Torcuato, el intendente de Tigre y candidato a senador provincial, Julio Zamora, encabezó un encuentro con militantes de Somos Buenos Aires, donde defendió el modelo local y llamó a impulsar un cambio profundo en la política.

En plena campaña electoral, el intendente de Tigre y candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, encabezó un encuentro con militantes de Somos Buenos Aires en el Club Juventud Unida de Don Torcuato, de cara a las elecciones del próximo 7 de septiembre.


Durante la actividad, Zamora brindó un discurso en el que subrayó la importancia de trabajar con políticas públicas de cercanía y afirmó que el objetivo es lograr “un cambio profundo en la política”.


En ese sentido, expresó: “Somos Buenos Aires trabaja con un perfil humanista, mientras que desde otros sectores desarrollan un esquema que muestra lo peor de la Argentina y utilizan al Estado como un motín de guerra”.


El jefe comunal también se refirió al rumbo político y sostuvo: “La gente no quiere volver a lo viejo y nosotros no queríamos quedarnos presos de las decisiones de tres personas para manejar el peronismo. Decidimos tomar un camino distinto y así discutir las cosas con fortaleza”.


Además del discurso, Zamora y dirigentes de la coalición compartieron un espacio de debate y diálogo con los militantes sobre la actualidad de la campaña y los ejes principales de la fuerza política.


El intendente destacó el trabajo realizado en el distrito y afirmó: “Tenemos un modelo en Tigre que nos tiene que dar orgullo”, en referencia al horizonte de obras y proyectos que impulsa el Gobierno local.

