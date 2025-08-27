Julio Zamora recorrió San Isidro y alertó: “Hay un país parado económicamente y los comerciantes están asfixiados”

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires dialogó con vecinos y comerciantes de San Isidro, visitando locales históricos y destacando los desafíos económicos y de seguridad que enfrenta la comunidad.

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires, Julio Zamora, recorrió el municipio de San Isidro y alertó sobre la situación económica: “Hay un país que está parado económicamente y los comerciantes están asfixiados”. Durante la visita, dialogó con vecinos y comerciantes para conocer de primera mano sus problemáticas.

La actividad comenzó en la tarde, cuando Zamora y su equipo recorrieron el centro comercial a cielo abierto de la calle Belgrano, visitando la librería Il Marciano y la zapatería Olivero, esta última un local histórico de 150 años, el más antiguo de San Isidro. Allí, los dirigentes realizaron una escucha activa sobre las necesidades en materia de seguridad y economía.

El candidato agregó que “los problemas que nos plantean los comerciantes son comunes en toda la Provincia de Buenos Aires” y destacó que se trató de una charla productiva con los vecinos, en la que dieron a conocer el horizonte de trabajo de la coalición.

El candidato a concejal local, Carlos Castellano, señaló: “Zamora tomó contacto con los vecinos de San Isidro, aquí han cerrado muchos comercios. Hay que defender a los emprendedores locales. La comunidad necesita que se le dé respuesta, hay que trabajar por los problemas que son comunes a todos. Somos Buenos Aires es esa opción”.

En la continuidad de la jornada, Zamora y dirigentes de Somos Buenos Aires dialogaron con militantes sobre la actualidad de la campaña. Para finalizar, el intendente de Tigre mantuvo un encuentro con profesionales de áreas como arquitectura, contaduría y abogacía, generando un espacio de debate sobre las actividades que realizan y el modelo de gestión que busca implementar la coalición.