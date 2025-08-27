edición 7849 - visitas hoy 17494

Policiales / Tigre

Tigre: cámaras del COT detectaron el robo de una moto y un hombre fue detenido

Robó una moto en Tigre y caminaba con ella: las cámaras lo delataron
Un hombre fue detenido en Tigre centro gracias a las cámaras de seguridad del COT, que registraron el robo de una moto durante la madrugada y dieron aviso a la Policía Bonaerense.

Un hombre fue detenido en Tigre centro tras robar una moto estacionada. El operativo se logró gracias a las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que detectaron la maniobra y dieron aviso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El rodado fue recuperado y devuelto a su dueña.


El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de Chingolo y Santamarina. Desde la central de monitoreo, los operadores observaron a un sujeto que caminaba a pie con la moto en actitud sospechosa.


Ante la situación, se emitió un alerta al móvil más cercano. Minutos después, agentes del COT junto con efectivos de la Policía Bonaerense interceptaron al sospechoso y constataron que el rodado tenía el sistema de encendido forzado.


El hombre fue detenido en el lugar y trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

