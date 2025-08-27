Accidente fatal en General Paz: murió un motociclista y hubo un fuerte operativo del SAME

Un inspector de la Policía de la Ciudad murió esta madrugada tras accidentarse con su moto en la avenida General Paz, altura Ricardo Balbín. El SAME había solicitado un helicóptero para el traslado, pero el hombre falleció en el lugar.

Un inspector de la Policía de la Ciudad murió esta madrugada tras un accidente de moto en la avenida General Paz, a la altura de la avenida Ricardo Balbín, frente al Parque Sarmiento en el barrio porteño de Saavedra.

El SAME había solicitado un helicóptero sanitario para el traslado de la víctima, pero el hombre falleció en la calzada antes de poder ser derivado, confirmaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió a las 05:35, cuando personal de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras recibir un alerta por un siniestro vial. Según las primeras informaciones, el motociclista perdió el control por sus propios medios y terminó impactando contra la banquina.

Pese a las tareas de reanimación realizadas por el equipo médico, se constató el fallecimiento en el lugar. Posteriormente se confirmó que la víctima era un joven inspector policial que se dirigía a su lugar de trabajo.

El accidente generó un corte total en la circulación de la General Paz, lo que provocó importantes demoras en la zona.

Otro choque en la Autopista Dellepiane

En paralelo, durante la tarde del martes se produjo un choque múltiple en la autopista Dellepiane, a la altura del cruce con la General Paz, en sentido al centro. Tres vehículos colisionaron y uno de ellos volcó sobre la calzada.

El operativo de emergencia incluyó la intervención del SAME aéreo, que envió un helicóptero para asistir a los heridos. Según la señal TN, dos personas resultaron lesionadas y recibieron atención en el lugar.

Bomberos de la Ciudad trabajaron para liberar a los ocupantes y garantizar la seguridad vial. Las imágenes televisivas mostraron dos autos con graves daños y un tercero volcado sobre la traza.

El accidente generó un colapso vehicular en ambos sentidos de la autopista, con demoras que alcanzaron también a la Ricchieri, donde se dispuso un corte hacia la Capital Federal.

La cuenta oficial Tránsito BA, del Ministerio de Infraestructura porteño, informó sobre una “demora en toda la traza de Autopista Dellepiane a Ezeiza y en Ricchieri altura General Paz”.