edición 7849 - visitas hoy 3737

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política

Julio Zamora en San Miguel: recorrió fábricas y escuchó a jubilados sobre sus necesidades

Julio Zamora en acción: fábricas, jubilados y propuestas que buscan superar la grieta
El candidato a senador provincial de Somos Buenos Aires visitó la fábrica Mimago y el Centro de Jubilados “Jardín de la Amistad” para conocer la realidad de trabajadores y adultos mayores.

El candidato a senador provincial Julio Zamora, por la coalición Somos Buenos Aires en la Primera Sección Electoral, recorrió San Miguel para dialogar con trabajadores y adultos mayores, destacando las propuestas de su espacio político ante la coyuntura actual.


La actividad incluyó una visita a la fábrica panificadora “Mimago”, ubicada en el Sector Industrial Planificado Mixto de Bella Vista, que emplea a más de 100 trabajadores, y un encuentro en el Centro de Jubilados “Jardín de la Amistad”, donde compartió un almuerzo con los presentes y escuchó sus necesidades.


Acompañado por el primer candidato a concejal local, Claudio Luis Pérez, dirigentes y militantes, Zamora subrayó: “Junto a Claudio y Romina recorrimos una panificadora que emplea a muchos trabajadores. Una empresa pujante, familiar, que sigue creciendo, surtiendo sus productos en muchos supermercados nacionales y compitiendo con marcas internacionales”.


El candidato agregó sobre su recorrido: “Son muchas las preocupaciones que nos transmiten los jubilados y los vecinos: la seguridad, cómo viven en cada una de nuestras comunidades, producto de una política de seguridad en la Provincia de Buenos Aires que no va bien, acompañada también por un Gobierno nacional que no logra dar en el clavo en materia de microeconomía”.


Por su parte, Claudio Luis Pérez destacó: “Este es un camino nuevo, que se diferencia del Gobierno que está presionando a los jubilados. Hay que caminar, hay que trabajar, y como dice Zamora, este es el principio: no se trata solamente del 7 de septiembre, sino también de lo que viene después del acto electoral”.


El recorrido buscó acercar las propuestas de Somos Buenos Aires a los vecinos y visibilizar los desafíos de la producción local y el bienestar de los adultos mayores en San Miguel.

Últimas Noticias

Religiones en Tigre se unen para debatir cómo mejorar la vida de la comunidad
Religiones en Tigre se unen para debatir cómo mejorar la vida de la comunidad
Nuevo régimen de ARBA evita acumulación de saldos a favor y agiliza devoluciones
Nuevo régimen de ARBA evita acumulación de saldos a favor y agiliza devoluciones
ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de 2025 para acompañar al sector productivo bonaerense
ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de 2025 para acompañar al sector productivo bonaerense
Vicente López proyecta “Miradas del 60” en el Cine York con películas icónicas del cine argentino
Vicente López proyecta “Miradas del 60” en el Cine York con películas icónicas del cine argentino
San Isidro inauguró cancha de fútbol 11 y nuevas instalaciones en el Campo de Deportes de Beccar
San Isidro inauguró cancha de fútbol 11 y nuevas instalaciones en el Campo de Deportes de Beccar
San Isidro amplía su red de Ojos en Alerta con capacitaciones exprés en la vía pública
San Isidro amplía su red de Ojos en Alerta con capacitaciones exprés en la vía pública