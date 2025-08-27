Julio Zamora en San Miguel: recorrió fábricas y escuchó a jubilados sobre sus necesidades

El candidato a senador provincial de Somos Buenos Aires visitó la fábrica Mimago y el Centro de Jubilados “Jardín de la Amistad” para conocer la realidad de trabajadores y adultos mayores.

El candidato a senador provincial Julio Zamora, por la coalición Somos Buenos Aires en la Primera Sección Electoral, recorrió San Miguel para dialogar con trabajadores y adultos mayores, destacando las propuestas de su espacio político ante la coyuntura actual.

La actividad incluyó una visita a la fábrica panificadora “Mimago”, ubicada en el Sector Industrial Planificado Mixto de Bella Vista, que emplea a más de 100 trabajadores, y un encuentro en el Centro de Jubilados “Jardín de la Amistad”, donde compartió un almuerzo con los presentes y escuchó sus necesidades.

Acompañado por el primer candidato a concejal local, Claudio Luis Pérez, dirigentes y militantes, Zamora subrayó: “Junto a Claudio y Romina recorrimos una panificadora que emplea a muchos trabajadores. Una empresa pujante, familiar, que sigue creciendo, surtiendo sus productos en muchos supermercados nacionales y compitiendo con marcas internacionales”.

El candidato agregó sobre su recorrido: “Son muchas las preocupaciones que nos transmiten los jubilados y los vecinos: la seguridad, cómo viven en cada una de nuestras comunidades, producto de una política de seguridad en la Provincia de Buenos Aires que no va bien, acompañada también por un Gobierno nacional que no logra dar en el clavo en materia de microeconomía”.

Por su parte, Claudio Luis Pérez destacó: “Este es un camino nuevo, que se diferencia del Gobierno que está presionando a los jubilados. Hay que caminar, hay que trabajar, y como dice Zamora, este es el principio: no se trata solamente del 7 de septiembre, sino también de lo que viene después del acto electoral”.

El recorrido buscó acercar las propuestas de Somos Buenos Aires a los vecinos y visibilizar los desafíos de la producción local y el bienestar de los adultos mayores en San Miguel.