Tigre realizó un nuevo encuentro de la Mesa de Diálogo Interreligioso para fomentar la convivencia y la inclusión

El Municipio de Tigre organizó un encuentro de reflexión con líderes de distintos cultos, donde debatieron problemáticas comunitarias y planificaron actividades de inclusión.

El Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo encuentro de reflexión e intercambio de la Mesa de Diálogo Interreligioso, con el objetivo de fortalecer la convivencia y la inclusión en la comunidad.

La jornada, realizada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), reunió a referentes de distintos cultos, quienes compartieron su visión sobre cómo promover una comunidad más comprensiva y solidaria.

Participaron la concejala Cecilia Ferreira y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, quienes acompañaron el debate y resaltaron la importancia del acompañamiento del Gobierno local.

Durante el encuentro, los líderes religiosos expusieron distintos puntos de vista sobre problemáticas comunitarias y acordaron mantener una agenda conjunta de actividades para continuar trabajando en los barrios del distrito.

Asimismo, se hizo un repaso de las tareas realizadas a lo largo del año y se renovó el compromiso de seguir construyendo espacios de diálogo y solidaridad que fortalezcan la cohesión social en Tigre.