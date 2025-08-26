edición 7849 - visitas hoy 3734

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Religiones en Tigre se unen para debatir cómo mejorar la vida de la comunidad

Mesa de Diálogo Interreligioso de Tigre promueve comunidad comprensiva y solidaria
El Municipio de Tigre organizó un encuentro de reflexión con líderes de distintos cultos, donde debatieron problemáticas comunitarias y planificaron actividades de inclusión.

El Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo encuentro de reflexión e intercambio de la Mesa de Diálogo Interreligioso, con el objetivo de fortalecer la convivencia y la inclusión en la comunidad.


La jornada, realizada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), reunió a referentes de distintos cultos, quienes compartieron su visión sobre cómo promover una comunidad más comprensiva y solidaria.


Participaron la concejala Cecilia Ferreira y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, quienes acompañaron el debate y resaltaron la importancia del acompañamiento del Gobierno local.


Durante el encuentro, los líderes religiosos expusieron distintos puntos de vista sobre problemáticas comunitarias y acordaron mantener una agenda conjunta de actividades para continuar trabajando en los barrios del distrito.


Asimismo, se hizo un repaso de las tareas realizadas a lo largo del año y se renovó el compromiso de seguir construyendo espacios de diálogo y solidaridad que fortalezcan la cohesión social en Tigre.

Últimas Noticias

Julio Zamora en San Miguel: recorrió fábricas y escuchó a jubilados sobre sus necesidades
Julio Zamora en San Miguel: recorrió fábricas y escuchó a jubilados sobre sus necesidades
Nuevo régimen de ARBA evita acumulación de saldos a favor y agiliza devoluciones
Nuevo régimen de ARBA evita acumulación de saldos a favor y agiliza devoluciones
ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de 2025 para acompañar al sector productivo bonaerense
ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de 2025 para acompañar al sector productivo bonaerense
Vicente López proyecta “Miradas del 60” en el Cine York con películas icónicas del cine argentino
Vicente López proyecta “Miradas del 60” en el Cine York con películas icónicas del cine argentino
San Isidro inauguró cancha de fútbol 11 y nuevas instalaciones en el Campo de Deportes de Beccar
San Isidro inauguró cancha de fútbol 11 y nuevas instalaciones en el Campo de Deportes de Beccar
San Isidro amplía su red de Ojos en Alerta con capacitaciones exprés en la vía pública
San Isidro amplía su red de Ojos en Alerta con capacitaciones exprés en la vía pública